Android: Google Messages trennt Galerie und Kamera – einzelne Bereiche werden jetzt ausgerollt (Screenshots)

Die Messenger-App Google Messages wird mittlerweile recht regelmäßig aktualisiert, wobei nicht alle Änderungen der jüngsten Zeit gut bei den Nutzern ankommen. Neben dem umstrittenen Fotoscanner war auch die neue Galerie-Ansicht für so manchen Nutzer Stein des Anstoßes, sodass man jetzt eine Änderung ausrollt. Ab sofort sind Kamera und Galerie wieder getrennt.



Googles Designer sind immer darin bestrebt, Oberflächen möglichst simpel zu gestalten und setzen dafür auch darauf, mehrere Funktionen miteinander zu kombinieren – was manchmal sinnvoll ist und in anderen Fällen eben über das Ziel hinausschießt. Beim letzten Update im Juni hatte man die Galerie- und Kamera-Ansicht miteinander kombiniert, so wie das lange Zeit auch bei Google Lens der Fall war. Das Display teilte sich in die Galerie, die über dem Kamerabild geschwebt ist.

Diese kombinierte Ansicht war zwar praktisch und erlaubte eine schnelle Auswahl, hatte aber auch den Nebeneffekt, das bei jeder Bildauswahl die Kamera anging. Das kann störend sein und wenn man auf Vorderkamera gestellt hat kann es auch zum bekannten Selfie-Schreck kommen 🙂 Das hat man auch bei Google Messages eingesehen und rollt jetzt ein Update aus, das die Bereiche wieder voneinander trennt. Nun gibt es wieder Kamera und Galerie separat.

An der Funktionalität hat sich nichts geändert, sondern lediglich an der jetzt nicht mehr vorhandenen Kombination. Am unteren Rand der Galerie gibt es weiterhin den Button für den Zugriff auf die Geräteordner, sodass auch ältere Bilder oder selbst sortierte Medien schneller als in der standardmäßig chronologisch genutzten Ansicht gefunden werden können. Die Kamera hingegen startet die bekannte integrierte Kamera-Anwendung mit allen bisher bekannten Funktionen. Einen schnellen Wechsel zwischen diesen beiden, etwa per Swipe oder Umschalter am oberen oder unteren Rand, gibt es nicht.

Die neue Oberfläche wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt und sollte dementsprechend sehr bald bei euch ankommen.

