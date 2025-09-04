Google Maps: Ein ganz neuer Standortverlauf kommt – neuer Bereich soll besuchte Orte zeigen (Screenshots)

Zum Unmut vieler Nutzer wurde vor einiger Zeit der Google Maps Standortverlauf umgebaut und aus rein praktischer Sicht deutlich verschlechtert. Jetzt steht eine Art Nachfolger vor der Tür, der sich in einem Teardown der Android-App der Kartenplattform zeigt. Ein neuer Bereich soll alle kürzlich besuchten Orte übersichtlich zusammenfassen und den Nutzern zeigen, wo sie gewesen sind.


Viele Nutzer haben den Google Maps Standortverlauf über lange Jahre gefüllt und gepflegt, mussten dann aber doch einen Datenverlust hinnehmen oder zumindest einen deutlichen Verlust an Flexibilität. Dennoch besteht der Standortverlauf in einer lokal gepflegten Variante nach wie vor und ist auch in der Maps-App integriert. Jetzt steht eine interessante Neuerung vor der Tür, die diesen ersetzen oder ergänzen könnte.

Ein Teardown der aktuellen Android-Version von Google Maps hat die neue Funktion „Recent Places“ hervorgebracht. In dieser Auflistung sollen alle Orte verzeichnet sein, die man als Nutzer mit Smartphone in der Hosentasche kürzlich besucht hat. Wer sich nicht mehr genau erinnern kann oder so manchen lokalen Besuch nicht mehr zuordnen kann, soll diesen in der Auflistung finden. Die Auflistung befindet sich im Bereich „Für dich“.

Wie sich auf den Screenshots zeigt, wird sich die Liste nach diversen Kriterien filtern lassen, sodass davon auszugehen ist, dass diese auch über einen längeren Zeitraum gepflegt werden kann. Mit Sicherheit lässt sich das aber noch nicht sagen, da sich die Funktion bisher nicht im gesamten Umfang aktivieren ließ. Die aktuelle Umsetzung ist nur durch einen Teardown und durch Aktivierung versteckter Schalter an die Oberfläche gekommen.

Weil es sich um eine Dopplung handelt, ist davon auszugehen, dass diese Funktion mittelfristig dazu konzipiert ist, den bisherigen Standortverlauf zu ersetzen. Das Potenzial dazu hat es zumindest.

