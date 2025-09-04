Google Pixel Woche: Viele starke Aktionen und Gratis-Bundles – Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Buds und mehr

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Die letzten Wochen waren wegen der Vorstellung der neuen Pixel-Produkte sehr interessant und jetzt läuft nur noch wenige Tage im Google Store bei Amazon die Google Pixel Woche, die euch viele starke Aktionen rund um die neuen und etablierten Produkte beschert. So gibt es jetzt hohe Rabatte auf die Pixel Watch 3, günstiges Zubehör, Pixel 9-Aktionen sowie die Pixel 10-Bundles mit vier Aktionen gleichzeitig.


google pixel week woche

Im Google Store bei Amazon gibt es immer wieder interessante Aktionen zu entdecken, denn dieser wird praktisch wöchentlich mit neuen Rabatten bestückt und manchmal gibt es sehr lohnende Zeiträume – so auch jetzt wieder. Nur noch wenige Tage läuft die Google Pixel Week, die sowohl bei den etablierten Produkten als auch bei den brandneuen Smartphones noch einmal etwas drauflegt. Ihr könnt von hohen Rabatten und interessanten Bundles profitieren. Hier sind die aktuellen Highlights:

(Partnerlinks)

Ich denke, diese Angebote können sich durchaus sehen lassen. Vielleicht werden im Laufe der nächsten Tage noch weitere Aktionen dazustoßen und die Liste erweitern. Weitere Preissenkungen wird es hingegen erfahrungsgemäß nicht geben, sondern eher das Gegenteil. Ist ein Angebot ausverkauft – die allesamt als limitiert beschrieben sind – ist es nicht mehr verfügbar. Lasst euch bei Bedarf also nicht mehr zu viel Zeit. Auch Schutzhüllen und weiteres Zubehör ist rabattiert erhältlich.

Wer sich speziell für ein Pixel 10-Smartphone interessiert, findet in unserem Artikel zu den Pixel 10-Aktionen alle Informationen. Derzeit gibt es vier Rabatt-Aktionen gleichzeitig!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus und Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 1.008,00 EUR 899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.308,00 EUR 1.199,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super... 1.408,00 EUR 1.299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 948,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.148,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 256GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super... 1.348,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Peony, 256GB + Acer Chromebook 314 Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 1.248,00 EUR 826,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Matte Black Aluminium Case – Obsidian Band – Wi-Fi Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 399,00 EUR 254,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Hazel Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones -... 249,00 EUR 184,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-09-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket