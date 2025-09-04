Pixel Buds Feature Drop: Neue Funktionen für Pixel Buds Pro 2 kommen – Gesten, Adaptive Audio und mehr

Google hat das aktuelle Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine Reihe neuer Funktionen auf die Smartphones sowie die Pixel Watch bringt. Aber auch die Nutzer smarter Kopfhörer werden nicht leer ausgehen, denn im Rahmen der Ankündigung wurde erneut das Pixel Buds Feature Drop in Aussicht gestellt, das noch in diesem Monat starke neue Möglichkeiten auf die Buds Pro 2 bringen wird.



Erst vor wenigen Wochen hat Google die Pixel Buds 2a vorgestellt, die für ihre Preisklasse überraschend viele Neuerungen im Gepäck haben, für die man bisher eher zur Pro-Variante greifen musste. Wie zum Ausgleich gibt es daher jetzt das Pixel Buds Feature Drop, das einen ganzen Schwung neuer Funktionen auf die Pixel Buds Pro 2 bringt, um diese von ihren günstigeren kleineren Brüdern abzuheben. Google hatte das Update bereits in Aussicht gestellt und jetzt erneut für einen Rollout „später im September“ angekündigt.

Adaptive Audio

Nutzer der Pixel Buds Pro 2 dürfen sich auf verbessertes Adaptive Audio freuen, das den Lautstärkepegel automatisch an den der Umgebung anpasst. Somit ist sichergestellt, dass ihr auch in einer lauten Umgebung hauptsächlich nur die gewünschten Töne aus den Ohrstöpseln hören werdet. Das ist für Bereiche gedacht, in denen auch das Active-Noise-Cancelling an seine Grenzest stößt. Funktionell positioniert es sich irgendwo zwischen dem ANC sowie dem Transparenzmodus.

Loud Noise Protection

Ein neuer Lärmschutz für die Pixel Buds Pro 2 kann plötzlich auftretende laute Geräusche dämpfen. Dabei geht es um Geräusche, die nicht so schnell von Adaptive Audio oder ANC ausgebessert werden können und daher noch gedämpft zu hören sind. Man nennt etwas Sirenen als Beispiel, die selbst bei maximaler Lautstärke noch zu hören wären.

Stimmenpriorisierung

Die Pixel Buds Pro 2-Kopfhörer sollen die Stimme des Trägers priorisieren. Selbst bei einer lauten Umgebung soll es daher möglich sein, mit Gemini in einer normalen Lautstärke zu sprechen. Das ist sicherlich Gewohnheit, wenn man seine eigene Stimme kaum hört, aber dank KI-Priorisierung soll das kein Problem sein. Von Telefonaten ist keine Rede, aber auch in diesem Bereich könnte es sicherlich Vorteile bringen.

Neue Gesten für Telefonate

Google bringt zwei neue Gesten zu den smarten Kopfhörern, mit denen die Nutzer ganz ohne echten Eingriff Funktionen steuern können: Ein einfaches Nicken genügt, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Ein leichtes Kopfschütteln hingegen lehnt den Anruf ab. Das erfordert sicherlich etwas Übung, denn natürlich muss man die Bewegung nicht übermäßig ausführen – was gerade in der Öffentlichkeit merkwürdig aussehen könnte. Möglich machen das die Beschleunigungssensoren in den Kopfhörern.

Erstmals angekündigt wurden diese Neuerungen im Rahmen des Pixel-Events und jetzt hat man das rund um das Pixel Feature Drop für Pixel-Smartphones ein weiteres Mal angekündigt und für „später im September“ in Aussicht gestellt. Lange sollte es also hoffentlich nicht mehr dauern.

