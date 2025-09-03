Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Es wird wieder ein guter Abend für alle Pixel-Nutzer, denn vor wenigen Minuten hat Google das neue Pixel (Feature) Drop veröffentlicht, das bereits zum vierten Mal in diesem Jahr Neuerungen auf die Smartphones und auch andere Pixel-Geräte bringt. Im Monat September ist das Pixel Drop wieder mit neuen Features gefüllt und bringt nicht nur Android 16 QPR1 und dessen Verbesserungen mit, sondern auch ein weiteres Pixel-exklusive Features.



Das neue Pixel Feature Drop ist da! Google spricht zwar mittlerweile nur noch von „Pixel Drop“, hält das Wörtchen „Feature“ aber nach wie vor auf allen Coverbildern bereit, sodass selbst in Tech-Medien weiterhin vom Feature Drop die Rede ist. Aber darum geht es auch nicht, sondern viel mehr um die vielen neuen Features, die in den nächsten Stunden und Tagen auf alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones und andere Pixel-Geäte ausgerollt werden. Im September gibt es wieder einen großen Schwung.

Material 3 Expressive Design

Google bringt das Material 3 Expressive Design jetzt auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation. Diese neue Designsprache wurde über einen langen Zeitraum getestet und stellt die derzeit modernste Iteration dar. Google spricht von einem umfangreichen Redesign, das für reibungslose Nutzung entwickelt worden ist. Viele Details dazu findet ihr In diesem Blogbeitrag.

Google Maps-Anbindung für Pixel Watch

Die Google Maps Navigation erhält jetzt eine verstärkte Anbindung an die Pixel Watch: Startet einfach die Navigation für Fußgänger oder Radfahrer am Smartphone und die Google Maps auf der Smartwatch wird sich automatisch starten und euch mit Hinweisen versorgen. Das ist super praktisch, wenn ihr an einem fremden Ort seid und nicht ständig auf das Handy schauen möchtet, um den richtigen Weg zu finden. So kann die freihändige Navigation direkt von deinem Handgelenk aus genutzt werden.









Android 16 QPR1

Das aktuelle Pixel Feature Drop besteht hauptsächlich aus den Design-Veränderungen, die wiederum ein großer Part von Android 16 QPR1 sind – das war schon beim Release der ersten Version bekannt geworden. Dementsprechend gibt es bei den Ankündigungen große Überschneidungen zwischen Android 16 QPR1 – das ohnehin nur auf Pixel ankommt – und dem aktuellen Pixel Drop. Selbst im Titelbild des Videos wird lediglich das Design-Update erwähnt. Alle Neuerungen von Android 16 QPR1 findet ihr im folgenden Artikel:

Android 16: Google startet Feature Drop-Release für alle Pixel-Smartphones – Android 16 QPR1 wird ausgerollt

—

Auch wenn das Update an der Oberfläche sehr groß ist, vielleicht eines der enttäuschendsten Pixel Feature Drops der letzten Jahre. Das zeigt schon, wie hoch die Ansprüche mittlerweile geworden sind bzw. dass man sich so manche Neuerung vielleicht noch für andere Ankündigungen aufhebt.

Pixel Screenshots: Update bringt Vorlesen-Funktion – Googles praktische App kann jetzt Screenshots vorlesen

[Google-Blog]