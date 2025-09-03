Pixel Screenshots: Update bringt Vorlesen-Funktion – Googles praktische App kann jetzt Screenshots vorlesen

Die Google-App Pixel Screenshots dürfte ihren Platz im Alltag vieler Pixel-Nutzer gefunden haben, denn sie ermöglicht es, Informationen schnell abzuspeichern, zu verwalten und auch automatisiert wieder abrufen zu können. Dabei kommt unter anderem eine Texterkennung zum Einsatz, die mit den digital abfotografierten Inhalten auch etwas anfangen kann. Jetzt gibt es ein Update.



In der Masse dürfte die App Pixel Screenshots noch ein wenig unter dem Radar fliegen, doch für Pixel-Nutzer kann sie durchaus interessant sein und dabei helfen, die auf Webseiten oder in Apps gefundenen Informationen schnell abzulegen. Wir haben euch die App hier im Blog schon mehrfach ausführlich vorgestellt bzw. über die jeweiligen Neuerungen berichtet. Jetzt kommt das nächste Update bei den Nutzern an.

Die App kann die auf den Screenshots enthaltenen Worte, Textstellen und Texte jetzt nicht nur indexieren und verarbeiten, sondern, bietet diese dem Nutzer auch zur medialen Verwendung an. Ein Tap öffnet den Textinhalt, der nun am unteren Rand über eine Vorlesen-Funktion verfügt. Diese enthält dann nicht nur den Text auf dem Screenshot, sondern je nach Art der Fotografie auch den Inhalt der gesamten Webseite, selbst wenn diese nicht auf dem Screenshot zu finden ist.

Das Vorlesen wird mit einem Play-Button am unteren Rand gestartet. Nutzer können sowohl die Sprache als auch die Geschwindigkeit für das Vorlesen festlegen. Es stehen übliche Schritte wie 0,5, 0,75, normale Geschwindigkeit bis zu 1,25 und 1,75 oder die doppelte Geschwindigkeit zur Wahl. Außerdem könnt ihr jeweils einen Absatz vor oder auch wieder zurück springen. Die typische Fortschrittsanzeige mit Schieberegler ermöglicht es, zu einer beliebigen Stelle im Vorlesen zu springen.

Die neue Funktion befindet sich wohl schon einige Tage im Rollout und dürfte daher schon bei den meisten Nutzern angekommen sein.

