Pixel 10a: Google wird wohl einen Tensor-Stopp einlegen – neues Budget-Smartphone mit altem SoC (Leaks)

Google wird im Frühjahr das neue Pixel 10a vorstellen, das die zehnte Pixel-Generation komplettieren und um ein günstiges Einsteigergerät erweitern wird. Rund um das kommende Budget-Smartphone gibt es jetzt mehrere Leaks, die allesamt auf den gleichen Umstand hinweisen, der nicht alle Nutzer erfreuen wird: Google wird auf den Gamechanger Tensor G5 verzichten und stattdessen einen alten SoC verbauen. Das kann schnell problematisch werden.



Die Pixel a-Serie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie moderne Technik zum vergleichsweise schlanken Preis bringt. Technisch orientieren sich die Geräte stets an ihren großen Brüdern, bringen eine ähnliche Rechenpower mit, gleichwertigen Speicher, ähnliche Akkuleistung und vor allem dieselben Software-Funktionen und Kamera-Features. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Nutzer lieber ein halbes Jahr später zu den günstigen Geräten kaufen. Vor allem aufgrund der sieben Jahre garantierten Updates ist das Warten kein großes Problem mehr.

Doch wie sich jetzt zeigt, dürfte sich das Pixel 10a deutlich stärker von seinen großen Brüdern abheben, als das bei allen bisherigen Generationen der Fall gewesen ist. Denn im Pixel 10a wird laut mittlerweile drei unabhängiger Leak-Quellen kein Tensor G5 zum Einsatz kommen, den Google selbst als Gamechanger für die Pixel-Smartphones bezeichnet hat. Der Tensor G5 bildet die Grundlage für die starken lokalen KI-Funktionen, die zum weiteren Markenzeichen der Pixel-Smartphones geworden sind.

Stattdessen soll der alte Tensor G4 zum Einsatz kommen, der noch in Kooperation mit Samsung produziert worden ist. Gut möglich, dass Google bzw. Samsung noch so viele SoCs auf Lager hat und sich das Pixel 9a schlechter als erwartet verkauft, sodass man diese noch einmal verwenden möchte. Aber auch eine vertragliche Bindung an Samsung wäre denkbar. Der vielleicht wahrscheinlichste Grund, den wir aber erst einmal nicht hoffen wollen, wäre es, dass Google ab dieser Generation stets einen Schritt hinterher bleiben möchte, um die große Serie nicht weiter zu kannibalisieren.

Auch die Leaker vermuten finanzielle Einsparungen als Grund. Vielleicht ist es aber auch Googles großem SoC-Umbau geschuldet, dass man alle Ressourcen zunächst auf die Entwicklung des Tensor G5 fokussiert hat und für eine leicht abgespeckte a-Variante schlicht nicht genügend Zeit gewesen ist. Wie dem auch sei, das Pixel 10a wird wohl technisch zurückliegen, was gerade bei sieben Jahren möglicher Nutzungszeit mehr als ärgerlich ist.

