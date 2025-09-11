Pixel 10 Aktionen: Letzte Chance! Jetzt noch 250 Euro Eintauschbonus + Pixel Buds + Google One AI Pro gratis

Google hat die Pixel 10-Smartphones erfolgreich auf den Markt gebracht, die sich nach ersten Rückmeldungen wohl sehr gut verkaufen – auch dank der lohnenden Vorbesteller-Aktion. Wer noch akutes Interesse an den Smartphones hat, bekommt heute die letzte Chance auf 250 Euro Eintauschbonus sowie die Pixel Buds gratis und auch noch ein Jahr Google One AI Pro kostenlos. Die Aktionen enden heute Abend, das solltet ihr nicht verpassen.



Die Pixel 10-Smartphones sind wie gewohnt mit einer Vorbesteller-Aktion auf den Markt gestartet, die sich nach dem Verkaufsstart in eine Frühbesteller-Aktion mit denselben Konditionen gewandelt hat. Doch auch diese Aktion hat ein Ende, das schon heute Abend kommen wird – ihr habt also nur noch bis 23:59 Uhr Zeit. Tatsächlich hat Google die Aktion im Laufe der Wochen noch verbessert und ein zusätzliches Goodie in Form von Kopfhörern draufgelegt, sodass ihr nur noch bis heute Abend ganze vier Aktionen gleichzeitig nutzen könnt!

Vier Aktionen gleichzeitig

Nur noch bis heute Abend bekommt ihir beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones aller Varianten einen Eintauschbonus in Höhe von 250 Euro. Das bedeutet, dass ihr den rechnerischen Gegenwert eures alten Smartphones PLUS die 250 Euro erhalten werdet – was den Verkaufspreis schon ordentlich nach unten drücken können. Außerdem packt man bei euch Amazon die Pixel Buds A gratis mit in das Paket, sodass ihr auch mit smarten Kopfhörern ausgestattet seid.

Um die auf den Smartphones sehr wichtige Gemini-KI in vollem Umfang nutzen zu können, bekommt ihr außerdem ein Jahr Google One AI Pro kostenlos und damit auch die Kopfhörer nicht nur zum Telefonieren verwendet werden, erhaltet ihr bei Amazon noch 60 Tage Audible gratis. Verpasst passend dazu auch nicht die Gelegenheit, euch drei Monate Amazon Music Unlimited für die ganze Familie gratis + ein passendes Hörbuch zu sichern.

Pixel 10 Schutzhüllen

Trotz aller Aktionen lässt Google leider eine Sache vermissen, die ihr euch noch separat besorgen solltet – nämlich passende Schutzhüllen für das wertvolle neue Smartphone. Wer schon viel Geld für ein Smartphone ausgibt, sollte bei den 15 Euro für den optimalen Schutz nicht sparen. Wer sein neues Smartphone schützen, ein schickeres Aussehen für das Gesamtpaket haben und den Kamerabuckel praktisch einebnen möchte, kommt um eine Schutzhülle nicht herum. Außerdem erhöht ihr den Grip, sodass euch das Smartphone gar nicht erst aus der Hand rutscht.

Wir haben euch schon zum Start die starken Schutzhüllen von Tauri ausführlich vorgestellt, die natürlich auch für die Pixel 10-Smartphones verfügbar sind. Der Hersteller punktet mit einer wirklich sehr hohen Kundenzufriedenheit, die man sich im Laufe der Jahre durch Zuverlässigkeit und Qualität erarbeitet hat. Die Pixel 10-Hüllen haben ein langlebiges Design, verzichten auf jeglichen Schnickschnack und tun über viele Jahre zuverlässig das, was sie sollen: Euer Smartphone vor Stürzen und Stößen schützen. Auch ein Vergilben schließt man aus.

Schaut euch auch das Pixelsnap-Zubehör für magnetisches Aufladen an. Googles neues Ladesystem ist ebenfalls im Google Store bei Amazon erhältlich und steht zum Teil auch in Kombination mit dem Pixel 10-Kauf zur Verfügung.

