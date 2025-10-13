Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch kann endlich repariert werden – einfacher Akku- und Displaytausch

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel Watch 4 auf den Markt gebracht, die in vielen Punkten zu überzeugen weiß und frühe Tester funktionell begeistert. Aber es gibt noch einen Punkt, der für Freude sorgt und bisher vielleicht untergegangen ist: Die Smartwatch kann erstmals repariert werden, es können sowohl der Akku als auch das Display ausgetauscht werden.



Google ist mit etwas Verspätung in die vierte Pixel Watch-Generation gestartet und kann neben all den Verbesserungen unter der Haube sowie rund um die KI auch mit einer Besonderheit punkten, die alle Käufer freuen wird: Erstmals ist es möglich, die Smartwatch zu reparieren. Diese kann leicht zerlegt werden, es lassen sich sowohl der Akku als auch das Display tauschen und der gesamte Vorgang scheint wohl dank offizieller Anleitung auch von Amateuren bewerkstelligt werden zu können.

Tatsächlich war es bei den ersten drei Pixel Watch-Generation nicht ohne Weiteres möglich, überhaupt eine Form der Reparatur vorzunehmen. Googles Ingenieure hatten viele Bauteile verklebt, das Zerlegen war nicht ohne bleibende Schäden möglich und dementsprechend wurden auch gar keine Ersatzteile angeboten. Google war sich diesem Problem von Beginn an bewusst und hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dieses endlich lösen zu wollen – und man hat es geschafft.

Jetzt hat Googles Reparatur-Partner iFixit entsprechendes Bildmaterial und eine Anleitung veröffentlicht, die den gesamten Prozess zeigen. Tatsächlich benötigt es nur drei verschiedene Schraubendreher und das Zerlegen ist so einfach wie möglich gehalten: Unter den Bändern der Smartwatch befinden sich vier Schrauben, die den gesamten Innenteil am Gehäuse halten. Werden diese gelöst, ist der Zugang zu Akku und Display über einige weitere Schrauben möglich.

Google fasst diesen großen Schritt schlicht als „wartungsfreundlich“ zusammen, was fast einer Untertreibung gleicht. Denn gerade bei einer Smartwatch am fuchtelnden Handgelenk sind Displaykratzer oder Beschädigungen langfristig kaum zu vermeiden und auch über einen Akkutausch kann man sich nach einigen Jahren Benutzung sicherlich freuen. Weitere Fortschritte sind möglich, aber normalerweise wird man als Endnutzer wohl nicht in Versuchung kommen, noch weitere Komponenten austauschen zu wollen.

Wer sich die „am besten reparierbare Smartwatch am Markt“ noch sichern möchte, kann das jetzt mit ganzen 11 Prozent Rabatt tun:

» Alle Informationen und Stärken rund um die Pixel Watch 4 Smartwatches

