Pixel Watch: Erste Generation erreicht End-of-Life – WearOS 6 wird nicht mehr auf Smartwatches ausgerollt

Google hat WearOS 6 für die Pixel-Smartwatches veröffentlicht, das in der vergangenen Woche auf der vierten, dritten und zweiten Generation Premiere feierte. Nutzer der ersten Pixel Watch-Generation warten vielleicht noch geduldig auf das Update, doch jetzt gibt es eine böse Überraschung: Die Smartwatch aus dem Jahr 2022 wird das Betriebssystem-Update nicht mehr erhalten.



Gleichzeitig mit dem Verkaufsstart der Pixel Watch 4 hat Google in der vergangenen Woche WearOS 6 für die Pixel Watch 2 und 3 freigegeben, das im Laufe des Wochenendes bei vielen Smartwatch-Nutzern angekommen sein dürfte. Dass das Update für die erste Generation noch nicht veröffentlicht wurde, sorgte dabei nicht unbedingt für Beunruhigung, denn der zeitversetzte Rollout auf unterschiedliche Generationen ist bei Google nicht ungewöhnlich.

Doch jetzt stirbt die Hoffnung auf das Update, denn gegenüber heise hat das Unternehmen jetzt verkündet, dass die Smartwatch kein Update auf WearOS 6 erhält und stattdessen auf der Version 5.1 verharren wird. Begründet hat man das nicht, sondern lediglich mitgeteilt, allen Nutzern das beste Erlebnis liefern zu wollen. Gut möglich, dass WearOS 6 zwar neue Features gebracht, aber auch die Hardware überfordert hätte.

Dass man die Nutzer noch nicht offiziell über den Nicht-Rollout informiert hat, ist enttäuschend. Denn offiziell wird die Smartwatch noch bis Oktober 2025 mit Updates versorgt – also gute zweieinhalb Wochen hat sie noch sprichwörtlich auf der Uhr. Das ist äußerst knapp, aber das Zeitfenster wäre da und auch die erste WearOS 6-Beta liegt schon viele Monate zurück. Nutzer der ersten Generation haben sich also nicht ganz grundlos Hoffnung auf das Update gemacht.

Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um zur Pixel Watch 4 zu greifen, die erneut für drei Jahre – also bis Oktober 2028 – mit Updates versorgt werden wird. Nur noch wenige Tage bekommt ihr die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt.

