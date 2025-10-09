Pixel Watch: WearOS 6 startet für viele Smartwatches – Rollout auf zweite und dritte Generation (Screenshots)

Heute ist bei Google großer Smartwatch-Tag: Parallel zum Verkaufsstart der Pixel Watch 4 hat man jetzt das neue WearOS 6 für die Smartwatches der zweiten und dritten Generation veröffentlicht. Das Betriebssystem sollte im Laufe der nächsten Stunden für alle Nutzer ausgerollt werden und bringt eine ganz neue Oberfläche, eine tiefere Gemini-Integration und mehr.



Google bringt das Smartwatch-Portfolio auf den aktuellen Stand: Die ab heute erhältliche Pixel Watch 4 bringt das neue Betriebssystem WearOS 6 bereits mit und noch am selben Tag wird es auf die Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 in allen Varianten ausgerollt. Besitzer einer ein oder zwei Jahre alten Smartwatch müssen sich also nicht ärgern und ziehen zumindest aus Software-Sicht funktionell mit dem neuen Produkt gleich. Tatsächlich scheint WearOS 6 ein echter Meilenstein-Release zu sein, der nach der ersten Ankündigung vor gut fünf Monaten endlich fertig ist.

Gemini und Material 3 Expressive Design

Für viele Nutzer sollen Smartwatches vor allem drei wichtige Anforderungen erfüllen: Sie müssen zeitnah über alles Wichtige informieren, sollen dabei natürlich einfach zu bedienen sein und auch der Einsatzbereich rund um die Fitness spielt eine große Rolle. In allen drei Bereichen sollen es mit WearOS vorangehen, denn Gemini bringt viele neue Möglichkeiten, die Health-Funktionalität wird demnächst mit neuen Fitbit- und Gemini Health Coach-Funktionen ausgebaut und es startet die aktuelle Version des Material-Designs.

Gemini soll jetzt mächtiger sein und mehr Freiheiten erhalten, die dem Assistant bisher verwehrt geblieben sind. Dazu gehört unter anderem, dass Gemini neben Text auch Bilder anzeigen kann, was die Qualität und den Umfang der Antworten deutlich erhöht.

Der zweite wichtige Schritt ist das neue Design, bei dem kaum ein Stein auf dem Anderen bleibt. Es ist fließend und zeichnet sich durch Scroll-Animationen aus, die der Wölbung des Displays folgen. Beim Scrollen werden Listen animiert, um Ihnen ein Gefühl von Tiefe zu vermitteln und Informationen leichter zugänglich zu machen.

























Wie ihr am neuen WearOS 6-Design sehen könnt, gibt es viele fließende Übergänge, die die Nutzung natürlicher als bisher gestalten sollen. Alltägliche Funktionen wie die Nutzung des Pinpads und die Mediensteuerung mit Bewegung und reaktionsschnellem Feedback wurden überarbeitet. Die Smartwatches bieten nach dem Update zudem fließende Übergänge mit formverändernden Elementen, die sich an die kleinere Bildschirmgröße anpassen. Außerdem gibt es dynamische Farben, die sich am Ziffernblatt orientieren und somit die gesamte Oberfläche einfärben können – so wie das schon seit längerer Zeit am Smartphone auf Basis des Wallpapers bekannt ist.

Für die grundlegende Bedienung wurden neue Schaltflächen entwickelt, die sich über das gesamte Display erstrecken. Diese sind platzsparend und leicht anzutippen, was schick aussieht und den Komfort erhöht. Kacheln sind zudem ansprechender und bieten schnellen Zugriff auf wichtige Informationen oder Aktionen, wie zum Beispiel das Senden einer SMS an den Lieblingskontakt oder das Starten eines Trainings. Google spricht davon, dass all diese Effekte dennoch den Akku nicht belasten sollen und dieser dank Energie-Optimierungen bis zu zehn Prozent länger durchhalten soll.

Das Update wird ab sofort auf die zweite und dritte Generation der Smartwatches ausgerollt. Von der ersten Generation ist aktuell keine Rede, aber weil diese noch bis einschließen Oktober 2025 (also noch gut drei Wochen) mit Updates versorgt wird, sollte dieses folgen.

[Google-Blog]

