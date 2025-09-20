Google hat jetzt vier Fitness-Apps: Google Fit, Fitbit, Health Connect und Gemini Health Coach (Übersicht)

Google ist schon seit vielen Jahren im Bereich der Fitness und Gesundheit unterwegs und hat im Laufe der Zeit mehrere Plattformen geschaffen, aber nur wenige wieder eingestellt. Zum aktuellen Stand kommen wir auf vier Health-Plattformen für Endnutzer, die in ihrer Konstellation sicherlich nicht lange Bestand haben werden. Eine kurze Momentaufnahme.



Wenn Google sich strategisch neu ausrichtet, kann das länger dauern. Sind bestehende Produkte davon betroffen und werden neue geschaffen, kann es auch mal sehr lange dauern. Gefühlt ist der Fitness- und Health-Bereich bei Google schon seit weit über einem halben Jahrzehnt im Umbau, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Was mit Google Fit begonnen hat, wurde irgendwann mit Fitbit erweitert, mit Health Connect auf neue Beine gestellt und soll mit dem Health Coach modernisiert werden.

Google Fit

Die Plattform Google Fit ist vielleicht trotz aller Entwicklungen das bekannteste Produkt im Fitness-Bereich. Die Nutzer erhalten einen Schrittzähler, können Workouts in sehr vielen Kategorien tracken, Schlafzeiten ablesen, wichtige Vitalwerte speichern und abrufen, aber auch den Kalorienverbrauch und die Kardiopunkte ansehen. Alles in allem eine starke App, die aber leider schon viel zu lange keine Updates mehr erhalten hat.

Fitbit

Die Fitbit-App ist durch die Übernahme des gleichnamigen Unternehmens in Googles Portfolio gelangt – es ist die Anwendung für das Tracking der Aktivitäten mit den Fitnessgeräten. Das Gesamtpaket konnte lange Zeit überzeugen, doch Google hat schon längere Zeit keine neue Hardware mehr herausgebracht und hat dies wohl auch nicht mehr vor. Die damalige Übernahme zielte auf die Fitnessfunktionen der App ab, allen voran die geplante Pixel Watch. Doch auch diese App ist längst im Stillstand angekommen.









Google Health Connect

Mit Health Connect hat Google eine cloudbasierte Plattform geschaffen, die von allen Fitness-Apps mit Daten gefüttert werden kann und von der sie wieder ausgelesen werden können. Eigentlich eine reine Datenbank, doch schon bald soll diese selbst damit beginnen Daten zu sammeln – zunächst nur für einen Schrittzähler. Es die Grundmauer für alle Fitness-Aktivitäten, doch die zukünftige Ausrichtung bleibt unklar.

Google Healt Coach

Noch ganz frisch und bisher nicht am Markt ist der Google Health Coach, der das Fitnesstracking in das KI-Zeitalter bringen soll. Ein Gemini-Agent soll Daten auswerten, für die Nutzer aufbereiten, wichtige Verknüpfungen schaffen, Tipps für Workouts, Ernährung und Gesundheit und den Schlaf geben und vieles mehr. Eben ein echter Coach für Gesundheit und Fitness. Starten soll es in wenigen Tagen.

—

Es ist völlig unklar, wie es mit Google Fit und Fitbit weitergeht. Gefühlt werden beide Apps von Google zurückgelassen und sind Einstellungskandidaten. Einen echten Ersatz hat man noch nicht, denn der Healtch Coach ist eher ein Datenanalyst als Datensammler. Dass die Health Connect-Infrastruktur plötzlich Daten sammeln soll, passt da eigentlich ganz gut ins Bild. Gut möglich, dass Health Connect und dem Health Coach unter einer noch zu schaffenden gemeinsamen Plattform die Zukunft gehört.

