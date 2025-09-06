Fitbit & Gemini: Das ist Googles neuer KI-Trainer ‚Health Coach‘ für Fitness, Gesundheit & guten Schlaf (Videos)

Google hat vor wenigen Tagen recht überraschend eine neue Fitness-App vorgestellt, die als Health Coach starten und den Nutzern in allen Bereichen rund um Workouts, Gesundheit und Schlafen hilfreich zur Seite stehen soll. Jetzt hat man die App etwas ausführlicher vorgestellt, die vermutlich schon bald sowohl Fitbit als auch das altehrwürdige Google Fit ersetzen soll.



Google ist schon seit langer Zeit im Bereich der Fitness unterwegs, hat mit Google Fit seit vielen Jahren eine App zur Aufzeichnung von Workouts und hat sich vor einigen Jahren mit Fitbit recht erfolgreich in diesem Bereich verstärkt. Eine echte Weiterentwicklung hat es allerdings schon seit langer Zeit kaum noch gegeben, doch das soll sich durch einen großen Neustart schon bald ändern. Eine ganz neue App dürfte alle bisherigen Aktivitäten ersetzen und den Umfang massiv ausbauen.

Der neue Google Health Coach setzt natürlich auf Künstliche Intelligenz und eine umfangreiche Datenanalyse, mit denen die neue Plattform ihrer Bezeichnung gerecht werden soll. Der Gemini-Ableger soll nach eigenen Angaben Fitnesstrainer, Schlafcoach und Gesundheits- und Wellnessberater sein, um allen Nutzern zu helfen, ihr Bestes zu geben. Egal ob im Büro, zu Hause oder mit der Familie.

Das Ziel war es, einen Coach mit Weltklasse-Expertise zu entwickeln, der jederzeit zur Verfügung steht, wenn er benötigt wird. Es passt sich kontinuierlich an die persönlichen Gesundheits- und Wellnesswerte an und ist individuell auf die Ziele und Lebensumstände zugeschnitten. Im Folgenden findet ihr alle geplanten Möglichkeiten zu den drei wichtigsten Bereichen.









Fitness-Training

Wir alle wollen die Energie und Konzentration, um uns optimal zu fühlen. Der persönliche Gesundheitscoach von Google Gemini fungiert als Fitnesstrainer, der einen Plan rund um die Ziele der Nutzer erstellt und dabei auch die übrigen Bedürfnisse berücksichtigt. Es geht also nicht nur um das reine Workout, sondern um die Balance zwischen dem Sport und den restlichen Aktivitäten, um die Fitness optimal in den Tag zu integrieren.

Die geplanten Funktionen des Fitnesstrainers

Individuelle Routinen: Wie bei einem echten Trainer beginnt Ihre Reise mit einem Gespräch über Ihre Ziele, Vorlieben und Ausrüstung. Sie erhalten einen personalisierten Fitnessplan mit detaillierten Trainingsvorschlägen und metrischen Zielen, die sich auf den wöchentlichen Fortschritt konzentrieren.

Datenbasierte Trainings: Der Coach passt Ihre Trainingspläne kontinuierlich anhand von Echtzeitdaten und täglichen Erkenntnissen an und hilft Ihnen so, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Erfolge zu feiern. Wenn Sie beispielsweise aufgrund einer schlechten Nachtruhe unmotiviert aufwachen, schlägt er automatisch Änderungen vor, um Ihren Wochenplan anzupassen und Ihre Regeneration zu unterstützen.

Check-ins und Anpassungen in Echtzeit: Und wenn das Leben dazwischenkommt, können Sie jederzeit mit dem Trainer Kontakt aufnehmen, um Anpassungen vorzunehmen, Ihre Gefühle mitzuteilen und Ratschläge zu erhalten. Wenn Sie beispielsweise eine Rückenzerrung haben, informieren Sie den Trainer und erhalten Sie Vorschläge zur Anpassung Ihres Trainings.









Schlafen und Erholung

Ihr könnt eure Ziele nicht erreichen, wenn ihr nicht gut ausgeruht seid. Das ist ein Grundsatz, der oftmals vergessen wird, denn für viele Menschen ist Schlafen mehr oder weniger eine notwendige Zeitverschwendung. Doch guter Schlaf kann helfen, sowohl die Gesundheit als auch die Fitness zu steigern. Neue Funktionen im Health Coach sollen die von Fitbit gesammelten Erfahrungen auf eine ganz neue Weise näherbringen.

Neue Schlafalgorithmen: Schlafcoaching beginnt damit, Ihren Schlaf besser zu verstehen als je zuvor, mit neuen, fortschrittlichen Algorithmen, die Ihnen ein präziseres Verständnis Ihrer Schlafdauer und -phasen ermöglichen.

Einblicke in die Schlafqualität: Ihr Schlafcoach analysiert Ihren Schlaf über die Woche, erkennt Muster und gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Schlafqualität langfristig verbessern können. Ihr Coach weist Sie beispielsweise auf Bereiche hin, auf die Sie achten sollten, z. B. wenn Sie unter der Woche lange zum Einschlafen brauchen oder wenn Sie nach einer Reise Jetlag überwinden müssen.

Angepasste Schlafpläne: Damit Sie wissen, wie viel Schlaf Sie wirklich brauchen, um leistungsfähig und wohlzufühlen, erstellt Ihr Schlafcoach einen individuellen Plan, der sich an Ihr tägliches Aktivitätsniveau anpasst. Beispielsweise kann er 35 Minuten zusätzlich einplanen, um Sie von einem anstrengenden Training am Vortag zu erholen.









Gesundheit und Wohlbefinden

Zur Fitness gehört auch die Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch wenn wir nach Antworten zu Gesundheitsfragen suchen, stehen wir vor einem frustrierenden Paradoxon: Es gibt eine überwältigende Menge an Informationen, die für alle im Allgemeinen, aber nicht für jemanden im Besonderen geschrieben sind. Der persönliche Gesundheitscoach von Google Gemini soll daher alle Facetten berücksichtigen, um das Wohlbefinden der Nutzer zu steigern. Dafür gibt es eine Reihe von geplanten Möglichkeiten.

Hilfe, die sich mit Ihnen verändert: Ihr persönlicher Gesundheitscoach lernt Sie im Laufe Ihrer Gesundheitsreise kennen – er lernt Ihre Vorlieben und die Höhen und Tiefen kennen, die Sie teilen. Er berücksichtigt auch Ihre Echtzeitwerte von Ihrem Fitbit oder Ihrer Pixel Watch. Und dank der Unterstützung von Health Connect und HealthKit kann Ihr Coach noch mehr Ihrer Gesundheits- und Wellnessdaten verstehen – wie das Gewicht von Ihrer bevorzugten intelligenten Waage oder Ihre Blutzuckerwerte.

Antworten auf Fragen: Sie können Ihrem Coach jede Frage stellen und erhalten wirklich personalisierte Antworten, die wissenschaftlich fundiert sind – fragen Sie Dinge wie: „Soll ich morgen früh eine Stunde länger schlafen oder trainieren?“, „Ich fühle mich gerade gestresst. Was kann ich tun?“ und „Welche Übungen eignen sich am besten zum Abnehmen?“

Einblicke und Highlights: Ihr Coach kümmert sich immer um Sie. Er teilt Ihnen proaktiv Trends zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden mit und gibt Ihnen Vorschläge, wie Sie auf Kurs bleiben oder Verbesserungen vornehmen können.









Neue Fitbit-App

Um all diese Neuerungen unter ein Dach zu bringen, schafft Google den neuen Health Coach und integriert diesen tiefer als bisher in die Fitbit-App. Die Fitbit-App wurde komplett neu konzipiert und rückt dabei Coaching und künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Die gesamte App wurde neu gestaltet, um euch einen persönlichen Gesundheitscoach zur Seite zu stellen, der eure Ziele versteht, einen passenden Plan erstellt und euch im richtigen Moment hilfreiche Erkenntnisse liefert.

Gleichzeitig wurden auch viele der eingereichten Nutzervorschläge umgesetzt: Die Datenvisualisierung ist intuitiver, die Layouts sind einfacher, die Synchronisierung wurde verbessert und der lang ersehnte Dunkelmodus ist nun ebenfalls verfügbar. Fraglich ist allerdings, wie lange die Fitbit-App selbst noch besteht und ob diese nicht schon bald eine ganz neue Bezeichnung erhalten wird. Denn wenn alle wichtigen Funktionen zukünftig vom Gemini Health Coach geboten werden, könnte sich das auch in der App-Bezeichnung widerspiegeln.

Der Rollout soll für erste ausgewählte Testnutzer im Oktober beginnen. Der breite Rollout für alle Nutzer kann noch etwas länger dauern.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.