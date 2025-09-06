Pixel 10 Aktionen: Jetzt mit 250 Euro Eintauschbonus + Pixel Buds gratis + ein Jahr Google One AI Pro gratis

Die neuen Pixel 10-Smartphones sind seit ein paar Tagen am Markt und so langsam nähern wir uns dem Ende der Aktionen, die Google zur Markteinführung geplant hat – ihr solltet sie also noch mitnehmen. Jetzt bekommt ihr noch 250 Euro Eintauschbonus, bekommt die Pixel Buds gratis sowie ein Jahr Google One AI Pro kostenlos. Außerdem gibt es das Pixelsnap-Ladesystem, günstige und hochqualitative Schutzhüllen und mehr.



Im Google Store bei Amazon läuft nur noch bis morgen die Google Pixel Woche, die euch hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio bringen – inklusive der brandneuen Pixel 10-Smartphones. Rabatte gibt es aber auch auf die Pixel Watch, die Kopfhörer und das erweiterte Portfolio. Obwohl die „Vorbesteller-Aktion“ nach wie vor läuft, legt Google jetzt schon nach bzw. packt euch ein zusätzliches Goodie oben drauf. Entscheidet ihr euch jetzt noch für ein Pixel 10, könnt ihr euch vier Aktionen gleichzeitig sichern. Wer sich jetzt entscheidet, kann gleich vier Aktionen gleichzeitig nutzen!

Vier Aktionen gleichzeitig

Nur noch an diesem Wochenende bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones die Pixel Buds A-Kopfhörer gratis und habt somit je nach Geräteauswahl eine Ersparnis von bis zu elf Prozent auf den Paketpreis. Diese Aktion gilt für Pixel 10-Smartphones in allen Varianten, Farben und Speicherausstattungen. Weiterhin gilt noch bis in die kommende Woche die Einführungsaktion, die euch 250 Euro Eintauschbonus zusätzlich zum ermittelten Wert eures alten Smartphones bringt. Aber ihr bekommt von Google auch noch ein Jahr Google One AI Pro kostenlos, sodass ihr Gemini in vollem Umfang nutzen könnt.

Damit die Kopfhörer auch bespielt werden können, legt Amazon zu all diesen Dingen noch 60 Tage Audible gratis oben drauf. Rechnet man sich die gesamte Ersparnis für dieses Mega-Paket aus, kommt man auf einen hohen Wert. Alle Aktionen gelten parallel und sind somit frei kombinierbar. Viel besser kann das in den nächsten Wochen kaum noch werden. Wir hatten bereits berichtet, dass das Warten auf das Pixel 10a wohl nicht lohnt.

Pixel 10 Schutzhüllen

Was Google allerdings nicht mit in euer Paket legt, sind passende Schutzhüllen für das neue Smartphone – diese müsst ihr euch separat entweder im Google Store oder beim folgenden Anbieter besorgen. Denn ihr werdet sicherlich eine Schutzhülle benötigen und könnt die möglichen Hüllen des Vorgängers trotz sehr ähnlichem Design leider nicht verwenden (mit Vergleichsbildern!). Wer sein neues Smartphone schützen möchte, ein schickeres Aussehen für das Gesamtpaket haben möchte, den Kamerabuckel praktisch einebnen und auch den Grip erhöhen will, kommt um eine der starken Schutzhüllen gar nicht herum.

Wir haben euch bereits die starken Schutzhüllen von Tauri ausführlich vorgestellt, die jetzt auch für die Pixel 10-Smartphones verfügbar sind. Der Hersteller punktet mit einer hohen Kundenzufriedenheit, die er sich durch eine starke Qualität der Schutzhüllen erarbeitet hat. Diese haben ein langlebiges Design, verzichten auf jeglichen Schnickschnack und tun über viele Jahre zuverlässig das, was sie sollen: Euer Smartphone vor Stürzen und Stößen schützen. Auch ein Vergilben schließt man aus.

Schaut euch auch das Pixelsnap-Zubehör für magnetisches Aufladen an. Googles neues Ladesystem ist ebenfalls im Google Store bei Amazon erhältlich und steht zum Teil auch in Kombination mit dem Pixel 10-Kauf zur Verfügung.

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus und Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!



