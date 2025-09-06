Google Play Store Aktion: Diese 96 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den neuen Google Maps Smartwatch-Trick und über die magischen Pixel 10-Funktionen. Bleibt auch mit unseren Android Update, Gemini Update und Pixel Update auf dem aktuellen Stand.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 06.09.2025

Google Maps & WearOS: Navigation erhält neuen Trick – öffnet sich automatisch auf der Smartwatch (Video)

Apps
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Spanische Verben Pro
Spanische Verben Pro
Download QR-Code
Spanische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Deutsche Verben Pro
Deutsche Verben Pro
Download QR-Code
Deutsche Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Italienische Verben Pro
Italienische Verben Pro
Download QR-Code
Italienische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Französische Verben Pro
Französische Verben Pro
Download QR-Code
Französische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Englische Verben Pro
Englische Verben Pro
Download QR-Code
Englische Verben Pro
Entwickler: Appicenter LLC
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Download QR-Code
Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Download QR-Code
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Netzsignal Pro: WiFi & 5G
Netzsignal Pro: WiFi & 5G
Download QR-Code
Netzsignal Pro: WiFi & 5G
Entwickler: Phuongpn
Preis: Kostenlos
Who Uses My WiFi Pro
Who Uses My WiFi Pro
Download QR-Code
Who Uses My WiFi Pro
Entwickler: Phuongpn
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Farbkreis
Farbkreis
Download QR-Code
Farbkreis
Entwickler: Roman Sevastianov
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Download QR-Code
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Beleuchtungsstärke – Lux Pro
Beleuchtungsstärke – Lux Pro
Download QR-Code
Beleuchtungsstärke – Lux Pro
Entwickler: Phuongpn
Preis: Kostenlos
Ringtone Scheduler
Ringtone Scheduler
Download QR-Code
Ringtone Scheduler
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Xproguard Anti-Theft
Xproguard Anti-Theft
Download QR-Code
Xproguard Anti-Theft
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Material You Watch Face
Material You Watch Face
Download QR-Code
Material You Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
n-Digital: Watch face
n-Digital: Watch face
Download QR-Code
n-Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Nord SE: Watch face
Nord SE: Watch face
Download QR-Code
Nord SE: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Coral Reef - Zifferblatt
Coral Reef - Zifferblatt
Download QR-Code
Coral Reef - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos

Android Update: Feature Drop, Google sagt Tablets ab, AOSP wird zur Festung, weniger Kameras und Desktop

Pixel Update: Neue KI-Funktionen, Pixel Buds-Update, Feature Drop, Pixel 10a-Leaks, Pixel Wetter und Aktionen




pixel 10 pro aktion

Spiele
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Rogue Hearts
Rogue Hearts
Download QR-Code
Rogue Hearts
Entwickler: Ninetail Games
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Defense Zone HD
Defense Zone HD
Download QR-Code
Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Download QR-Code
Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Download QR-Code
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Fortress2
Fortress2
Download QR-Code
Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Connect: Crossword
Word Connect: Crossword
Download QR-Code
Word Connect: Crossword
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Balloons Pop PRO
Balloons Pop PRO
Download QR-Code
Balloons Pop PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Synonyms PRO
Synonyms PRO
Download QR-Code
Synonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Search Ultimate PRO
Word Search Ultimate PRO
Download QR-Code
Word Search Ultimate PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
My English Grammar Test PRO
My English Grammar Test PRO
Download QR-Code
My English Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
WordMix Pro
WordMix Pro
Download QR-Code
WordMix Pro
Entwickler: Sascha Hlusiak
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Download QR-Code
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Entwickler: GiftBox Games
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Download QR-Code
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Download QR-Code
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon visa karte




Icon Packs
Win10 Flat - Icon Pack
Win10 Flat - Icon Pack
Download QR-Code
Win10 Flat - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Plax - Icon Pack
Plax - Icon Pack
Download QR-Code
Plax - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Glass HD - Icon Pack
Glass HD - Icon Pack
Download QR-Code
Glass HD - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Win Circle - Icon Pack
Win Circle - Icon Pack
Download QR-Code
Win Circle - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Salpicons - Icon Pack
Salpicons - Icon Pack
Download QR-Code
Salpicons - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
WhatsArt - Icon Pack
WhatsArt - Icon Pack
Download QR-Code
WhatsArt - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ramka - Icon pack
Ramka - Icon pack
Download QR-Code
Ramka - Icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Roui - Icon Pack
Roui - Icon Pack
Download QR-Code
Roui - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
OS Round - Icon Pack
OS Round - Icon Pack
Download QR-Code
OS Round - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Pie 3D - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Glass Neon - Icon Pack
Glass Neon - Icon Pack
Download QR-Code
Glass Neon - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Lumbre - Icon Pack
Lumbre - Icon Pack
Download QR-Code
Lumbre - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Neo - Icon Pack
Neo - Icon Pack
Download QR-Code
Neo - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Metal Circle - Icon Pack
Metal Circle - Icon Pack
Download QR-Code
Metal Circle - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Next Icon Pack Pro
Next Icon Pack Pro
Download QR-Code
Next Icon Pack Pro
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Glass Black - Icon Pack
Glass Black - Icon Pack
Download QR-Code
Glass Black - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Color Metal - Icon Pack
Color Metal - Icon Pack
Download QR-Code
Color Metal - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Cirgus - Icon Pack
Cirgus - Icon Pack
Download QR-Code
Cirgus - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Blex UI - Icon Pack
Blex UI - Icon Pack
Download QR-Code
Blex UI - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Win Metal - Icon Pack
Win Metal - Icon Pack
Download QR-Code
Win Metal - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Color Lines - Icon Pack
Color Lines - Icon Pack
Download QR-Code
Color Lines - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Black & White HD - Icon Pack
Black & White HD - Icon Pack
Download QR-Code
Black & White HD - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Download QR-Code
Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellow - Icon Pack
Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Cubik - Icon Pack
Cubik - Icon Pack
Download QR-Code
Cubik - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Glass 3D Icon Pack
Glass 3D Icon Pack
Download QR-Code
Glass 3D Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Color Crayon - Icon Pack
Color Crayon - Icon Pack
Download QR-Code
Color Crayon - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Download QR-Code
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
SunLine - Yellow Icon Pack
SunLine - Yellow Icon Pack
Download QR-Code
SunLine - Yellow Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Real3D - Icon Pack
Real3D - Icon Pack
Download QR-Code
Real3D - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Gold-PD Icon Pack
Gold-PD Icon Pack
Download QR-Code
Gold-PD Icon Pack
Entwickler: PhunktasticDesigns
Preis: Kostenlos
Line3D - Icon Pack
Line3D - Icon Pack
Download QR-Code
Line3D - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Cherry - Red icon pack
Cherry - Red icon pack
Download QR-Code
Cherry - Red icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Karaz Red - Icon Pack
Karaz Red - Icon Pack
Download QR-Code
Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Haie 3D - Live Wallpaper
Haie 3D - Live Wallpaper
Download QR-Code
Haie 3D - Live Wallpaper
Entwickler: 3Planesoft
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket