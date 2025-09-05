Pixel Update: Neue KI-Funktionen, Pixel Buds-Update, Feature Drop, Pixel 10a-Leaks, Pixel Wetter und Aktionen

Die erste Pixel-Woche im neuen Monat September geht vorüber und hat uns viele neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones und zur Pixel Watch 4 gebracht, einige Leaks zum Pixel 10a, natürlich die großen Pixel Feature Drops und einiges mehr. Selbst neue Apps sind in dieser Woche mit dabei. Wir blicken wieder auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch in der mittlerweile dritten Woche nach den neuen Pixel-Produkten gab es wieder viele Informationen und Updates, eine neue Runde mit Pixel Feature Drops für Smartphones, Pixel Watch und Pixel Buds und einiges mehr. Wir zeigen euch Pixel 10a-Leaks, berichten über zukünftige Geräte und zehn Generationen Pixel. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Zehn Generationen Pixel-Smartphones

Google feiert zehn Generationen Pixel-Smartphones und blickt auf große Erfolge zurück – wer hätte das vor gut neun Jahren gedacht? Google hat dutzende Smartphones auf den Markt gebracht, das Portfolio stark vergrößert, neue Designs und KI-Features etabliert, Smartwatches gestartet, Kopfhörer und vieles mehr. Im Artikel zeigen wir euch einen interessanten Rückblick auf die Highlights aus zehn Generationen Pixel.

» Google feiert zehn Generationen Pixel-Smartphones

Pixel Watch 4 mit neuen Funktionen

Die Pixel Watch 4 bringt auch in den Bereichen Fitness und Health eine ganze Reihe neuer Funktionen mit, die wir euch im folgenden verlinkten Artikel ausführlich vorstellen. Es ist einiges mit dabei, was bisher nicht erwartet wurde und vielleicht auch ein wenig im Trubel der Ankündigungen untergegangen ist.

» Das sind die neuen Fitness- und Health-Funktionen der Pixel Watch 4









Neue Pixel-Smartphones ohne Kameraleiste?

Google kündigt ein neues Pixel-Design, das sich signifikant von den letzten Smartphones unterscheiden kann. Details verrät man natürlich noch nicht, aber bevor die Leaker irgendwann erste Bilder ausgraben, kann man natürlich noch spekulieren. Es gibt gar Hinweise darauf, dass die etablierte Kameraleiste als Markenzeichen der Smartphones schon bald Geschichte sein könnte. Auch wegen Apple.

» Google kündigt neues Pixel-Design an – ohne Kameraleiste?

Google Pixel wird nie ein großer Player sein

Google wird mit den Pixel-Smartphones nie ein großer Player sein und will das offenbar auch gar nicht. Das hat man in einem Interview verraten und dabei betont, dass man sich mit der aktuellen Verbreitung der Smartphones wohl zufriedengibt. Ein interessanter Einblick.

» Google Pixel will nie ein großer Player am Markt sein

Pixel Glass kommt wohl doch nicht

Das ist wirklich schade: Offenbar hat man bei Google Pixel schon wieder das Interesse an Smart Glasses verloren. Denn trotz einiger Leaks und gezeigter Prototypen hat man jetzt verkündet, keine neuen Smart Glasses auf den Markt bringen zu wollen. Ob das auch für die bereits gezeigte Generation gilt oder nur für potenzielle Nachfolger, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen.

» Google will keine Pixel Glass Smart Glasses auf den Markt bringen

Gemini blockiert Pixel 10-RAM

Das könnte einige Nutzer ärgern: Die lokale Gemini-KI gönnt sich auf den Pixel 10-Smartphones enorm viel Arbeitsspeicher – nämlich ganze drei Gigabyte. So viel Speicherplatz ist praktisch ständig belegt und kann von den Nutzern nicht verwendet werden.

» Pixel 10-Smartphones mit drei Gigabyte weniger Arbeitsspeicher – wegen Gemini









Pixel 10a-Leak verrät Details

Es gibt einen ersten Leak rund um das Pixel 10a und dieser lässt das Smartphone nicht in einem guten Licht erscheinen. Denn Google scheint wohl mit abgespeckten Spezifikationen zu planen und will selbst den aktuellen Tensor G5 nicht im Smartphone verbauen. Schaut euch die Details einmal an.

» Pixel 10a leakt mit enttäuschenden Spezifikationen

Pixel Screenshots liest Texte vor

Die Pixel-exklusive App Pixel Screenshots kann jetzt die auf den Bildern und verlinkten Webseiten enthaltenen Texte vorlesen. Eine praktische Funktion, die für alle Nutzer ausgerollt wird.

» Pixel Screnshots erhält Vorlesen-Funktion

Pixel Feature Drop ist da!

Das nächste Pixel Feature Drop ist da. Obwohl es sich um eine reguläre Ausgabe handelt, fällt es in diesem Monat recht klein aus und kann kaum mit wirklichen neuen Features begeistern, sondern eher mit erneuten Ankündigungen und leichten Verbesserungen. Das kann in der nächsten Ausgabe nur besser werden.

» Das steckt im neuen Pixel Feature Drop

Pixel Buds Feature Drop

Auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro 2 erhalten ein Feature Drop, das neue Funktionen auf die Geräte bringt. Diese bestehen darin, dass das ANC verbessert wird, es kommen neue Gesten für Anrufe dazu und Spatial Audio wird verbessert. Alle Details findet ihr im verlinkten Artikel.

» Pixel Buds bekommen Feature Drop

Pixel Wetter für Pixel Watch

Google startet die Pixel Wetter-App jetzt auch für die Pixel Watch. Aktuell wohl nur für die noch nicht verfügbare Pixel Watch 4, aber schon bald auch für die Smartwatches aller Generationen. Wir zeigen euch, wie diese aussieht.

» Google startet Pixel Wetter für Pixel Watches









Pixel 10-Smartphones jetzt mit Pixel Buds gratis

Google will nochmal beim Pixel 10-Verkaufsstart Gas geben und legt euch jetzt kostenlose Pixel Buds mit ins Paket. Zusätzlich bekommt ihr nur noch sehr wenige Tage die 250 Euro Eintauschbonus sowie ein ganzes Jahr Google One AI Pro gratis.

» Pixel 10-Smartphones kommt jetzt mit Gratis Pixel Buds

Google Pixel Week bei Amazon

Bei Amazon läuft derzeit die Google Pixel Woche mit vielen starken Aktionen rund um die Pixel-Produkte im Google Store. Das solltet ihr nicht verpassen, schaut einmal herein, wie hoch die Rabatte auf die Pixel-Smartphones, die Pixel Watch und auch die Pixel Buds ausfallen. Es kann gut gespart werden.

» Google Pixel Week bei Amazon bringt viele starke Aktionen

Pixel 10 Pro jetzt noch mit 250 Euro Eintauschbonus bestellen + ein Jahr Google One AI Pro gratis + Pixel Buds gratis:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.