Gemini Update: Neue KI-Bildbearbeitung, Neustart im Smart Home, Pixel 10-Blockade und Googles KI-Erfolg

Die erste Gemini-Woche im Monat September geht langsam zu Ende und hat auch rund um Gemini einige Neuerungen und Ankündigungen im Gepäck hat, die sehr interessant werden: Es gibt neue KI-Bildbearbeitungen, die wir euch ausführlich vorstellen, den Smart Home-Neustart und natürlich auch Googles enormer KI-Erfolg. Wie gewohnt haben wir euch zeitnah über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Rund um Googles KI-Modell gibt es wieder einige neue Bereiche und kommende Neustarts, auf die sich die Nutzer freuen dürfen. Aktuell stehen vor allem die medialen Stärken von Gemini sowie das Smart Home im Fokus, denn beides wurde bereits mit Ankündigungen bedacht bzw. Google hat bereits umfangreiche Teaser veröffentlicht. Die zu Ende gehende Woche war gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google bringt neue Smart Home-Funktionen

Das Smart Home ist die nächste Bastion, die von Gemini erobert werden soll. Gemini wird den Google Assistant ersetzen und diesen Schritt nicht nur mit vielen neuen Funktionen zelebrieren, sondern auch mit einem ganzen Schwung neuer Geräte. Mittlerweile hat Google zum Event geladen und wir zeigen euch alle Informationen und kommenden Produkte.

» Gemini zieht mit neuen Geräten ins Smart Home ein

» Google lädt zum Smart Home-Event

Gemini startet neue Bildbearbeitung

Gemini startet eine beeindruckende neue Bildbearbeitung, die so einfach wie niemals zuvor zu bedienen ist. Ihr teilt Gemini einfach per Sprache oder Textbefehl mit, was am Bild geändert werden soll und die KI wird dank starker Bilderkennung die entsprechenden Änderungen ganz von selbst vornehmen.

» Neue Gemini-Bildbearbeitung mit beeindruckenden Fähigkeiten









Google profitiert von Konkurrenzerfolg

Google ist mit der eigenen KI-Infrastruktur so gut aufgestellt, dass man nicht nur Gemini grenzenlos befeuern kann, sondern auch die Konkurrenz von OpenAI und Meta aufnehmen kann, die beide überfordert scheinen. Wahnsinn, was Google für Reserven hat.

» Google profitiert sogar vom Erfolg der Konkurrenz

Gemini blockiert Pixel 10-Arbeitsspeicher

Pixel 10-Nutzer aufgepasst: Die lokale Gemini Nano-KI belegt ganze 3 Gigabyte Arbeitsspeicher – und zwar dauerhaft und ohne eine Möglichkeit, dies abzuschalten.

» Gemini blockiert bis zu drei Gigabyte Pixel 10 RAM

Neue KI-Bildbearbeitung für Google Fotos

Auch Google Fotos hat eine ganz neue Bildbearbeitung, die auf Basis von KI eine Reihe von Änderungen vornehmen kann. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und präsentieren eine Reihe von Beispielen.

» Google Fotos bekommt eine neue KI-Bildbearbeitung

