Smart Home: Google lädt zum Event – neue Hardware, Gemini-KI, Google Home Premium & Abschied von Nest

Seit einigen Tagen wissen wir, dass Google im Bereich des Smart Home erneut angreifen wird – und jetzt schafft man die ersten Fakten. Man lädt für den 1. Oktober zu einem Smart Home-Event, das eine ganze Reihe neuer Produkte hervorbringen wird. Wir zeigen euch, mit welchen Produkten zu rechnen ist und warum der 1. Oktober wohl auch den Abschied von der Marke „Nest“ bedeuten wird.



Google hat den Smart Home-Bereich lange vernachlässigt, wofür es sicherlich verschiedene Gründe gibt: Die Schwäche des Google Assistant machte es nicht wirklich attraktiv, die KI-Entwicklung fokussierte sich zunächst in eine andere Richtung und das kleine Hardware-Chaos rund um Nest/Pixel (allen voran beim Pixel Tablet) hat es sicherlich nicht leichter gemacht. Doch damit ist es bald vorüber.

Neue Hardware kommt

Jetzt lädt Google für den 1. Oktober zu einer Art Smart Home-Event, das eine ganze Reihe neuer Produkte hervorbringen soll. Zwar nennt man keine Details und spricht auch nicht von einem Event, doch der Teaser verrät ein wichtiges Produkt und das Datum lässt vermuten, dass es sich um mehr als nur einen knappen Blogbeitrag handeln wird. Auf dem Teaserbild sehen wir eine der neuen Google Home Smart Home-Kameras.

Neben den neuen Kameras wird es auch einen neuen Google Smart Speaker geben, den man tatsächlich schon beim Pixel-Event vor zwei Wochen gezeigt hat. Zwar nicht namentlich benannt und auch nicht mit Fokus auf das Produkt, aber versteckt hat man ihn auch nicht. Aber es endet nicht bei der Hardware, sondern der kommende Anlauf geht weiter.









Gemini for Home und Google Home Premium

Um dem neuen Anlauf den nötigen Schwung zu geben, wird Gemini for Home starten, das den zuletzt sehr glücklosen Google Assistant ablösen wird. Gemini for Home wurde bereits mit ersten Teasern in Aussicht gestellt und soll deutlich mehr Möglichkeiten bieten, endlich Befehle in beliebiger natürlicher Sprache entgegennehmen und natürlich deutlich mehr verstehen.

Das Abo-Modell Nest Aware wird als Google Home Premium fortgeführt, wobei es bisher kaum Informationen zum neuen Abo gibt.

Byebye Nest

Was bisher nicht erwähnt wird, aber für mich eindeutig scheint: Google wird sich von der Marke Nest verabschieden. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten das Aus für Google Nest prognostiziert und sehe mich bestätigt. In keinem Teaser taucht „Nest“ auf, stattdessen ist immer wieder von „Google Home“ die Rede. Spätestens die Umbenennung des Abos ist eindeutig. Mutmaßlich wird aus „Nest“ wieder „Google Home“ – also den umgekehrten Weg wie vor einigen Jahren. Warum alle Tech-Medien und Blogs von einem Nest-Event und neuen Nest-Produkten sprechen, bleibt schleierhaft.

