Pixel 10-Smartphones: Gemini-KI blockiert 3 Gigabyte RAM – verfügbarer Arbeitsspeicher deutlich reduziert

Google hat mit den Pixel 10-Smartphones nachgelegt, die sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube einige Schritte nach vorn machen – allerdings auch für den Eigenbedarf. Wie jetzt bekannt geworden ist, sichert sich die lokale KI von Gemini selbst beim Einsteigergerät ganze 3 Gigabyte RAM, der nicht anderweitig verwendet werden kann.



Wer sich in den ersten Tagen für ein Pixel 10-Smartphone entschieden hat, wird vielleicht auch die Spezifikationen ausführlich studiert haben, die sich bei allen Modellen in puncto Preisleistung durchaus sehen lassen können. Allerdings lassen sich die versprochenen Werte nie nutzen, was allen voran für den internen Speicherplatz gilt. Denn das Betriebssystem und die vorinstallierten Apps können einen spürbaren Anteil abknabbern.

Dieses „Speicherproblem“ dürfte vielen Nutzern bekannt sein, doch mit den Pixel 10-Smartphones gilt das bei Google auch auf einer anderen Ebene: Wie jetzt bekannt geworden ist, benötigt die lokale KI permanent 3 Gigabyte RAM – das gilt auch für das Standardgerät. Das bedeutet, dass von den beworbenen 12 GB Arbeitsspeicher nur etwas mehr acht Gigabyte tatsächlich zur Verfügung stehen, während der Rest von Google-Diensten blockiert wird.

Wer die lokale KI zu schätzen weiß und regelmäßig verwendet, wird das verschmerzen können. Und bekanntlich ist Arbeitsspeicher auch nur ein Zwischenspeicher, der in vielen Betriebssystemen standardmäßig ausgelastet ist. In diesem Fall verhält es sich aber etwas anders, denn die lokale KI kann wohl nicht ohne Weiteres abgeschaltet werden und belegt somit ein Viertel des verfügbaren RAM, selbst wenn der Nutzer diese Funktionen gar nicht verwenden möchte.

Auf der einen Seite ist es problematisch, dass Google mit den Specs Werte verspricht, die es in der Praxis nicht bieten kann. Auf der anderen Seite war das beim Festspeicher niemals anders und gilt auch für alle anderen Hersteller. Dennoch wäre es sicherlich nett, wenn man die Nutzer vor dem Kauf darauf hinweist bzw. einen Schalter für die Abschaltung schafft.

