Google Maps & WearOS: Navigation erhält neuen Trick – öffnet sich automatisch auf der Smartwatch (Video)

Die Google Maps Navigation wird bekanntlich nicht nur im Auto genutzt, sondern ist auch für viele Fußgänger und Fahrradfahrer das Tool der Wahl, um auf dem besten Weg zum Ziel zu gelangen. Jetzt wird eine neue Funktion für die Maps-App auf WearOS ausgerollt, die sich beim Start einer solchen Navigation von selbst öffnet und am Handgelenk zur Verfügung steht.



Google Maps steht schon seit vielen Jahren für WearOS zur Verfügung, ist auf Smartwatches aber aufgrund des kleinen Displays und natürlich des deutlich abgespeckten Funktionsumfangs nicht ganz so komfortabel zu nutzen. Schon die Eingabe eines Ziels kann zur Herausforderung werden und bei Verwendung der Sprachsteuerung meldet sich dann auch gern das Smartphone. Das geht jetzt einfacher, denn in der dieswöchigen Feature Drop-Runde wurde ein Update verkündet.

Nach dem Update der Maps-App, das in diesen Tagen ausgerollt wird, besteht die Verbindung zwischen Google Maps am Smartphone und auf der Smartwatch dauerhaft. Sobald eine Navigation für Fußgänger oder Fahrradfahrer gestartet wird, öffnet sich die Maps-App auf der WearOS-Smartwatch, sodass die Karte mit den visuellen Navigationsanweisungen stets am Handgelenk zu sehen ist. Eine Anforderung für den Start ist nicht notwendig, denn es geschieht vollautomatisch.

Das kann vor allem dann sehr praktisch sein, wenn man das Smartphone nicht die ganze Zeit in der Hand halten möchte oder keine entsprechende Smartphone-Halterung für das Fahrrad besitzt. Die Navigation wird parallel mit permanenter Verbindung sowohl am Smartphone als auch an der Smartwatch ausgeführt. Ihr könnt also während der aktiven Navigation auf beide Geräte zurückgreifen.

Das Ganze funktioniert natürlich nur bei Fußgänger- und Fahrrad-Navigation. Im Auto wäre es nicht zielführend, sodass es in diesem Verkehrsmittel nicht verwendet wird. Praktisch wäre es sicherlich auch bei der ÖPNV-Navigation, doch in dieser steht es aktuell noch nicht mit dem automatischen Start zur Verfügung.

