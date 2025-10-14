Google Websuche: Neue Werbeanzeigen werden jetzt gruppiert und lassen sich jetzt ausblenden (Video)

Die Google Websuche befindet sich derzeit im Umbruch, der neben neuen Inhaltstypen und einem zunehmenden Fokus auf Künstliche Intelligenz jetzt auch die gesamte Werbeeinblendung umbaut. In diesen Tagen wird die Werbung durch einen sehr deutlich sichtbaren Hinweis markiert und kann – was eine große Überraschung ist – sogar mit nur einem Klick offiziell ausgeblendet werden.



Auch heute noch wird die Google Websuche täglich mehrere Milliarden Mal pro Tag dazu verwendet, um Informationen zu finden – die sie in Form von Suchergebnissen, KI-Zusammenfassungen und zum Teil auch Werbeblöcken erhalten. Google setzt seit jeher auf Textanzeigen, die sich sowohl über den Ergebnissen, unter den Ergebnissen, als auch zwischen den Ergebnissen befinden können.

Jetzt wird eine neue Form der Markierung eingeführt, mit der die Werbeblöcke als solche ausgewiesen werden. Statt jede Anzeige separat zu markieren, gibt es nun eine breite Überschrift, die auch beim Scrollen sichtbar bleibt und den gesamten Block markiert. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie diese Beschriftung zunächst über der ersten Werbung erscheint und anschließend auch beim Scrollen bestehen bleibt. Damit verringert sich effektiv der Platz für die Suchergebnisse.

Aber nicht nur am oberen Rand der Suchergebnisse gibt es Neues, sondern die für Endnutzer vielleicht wichtigste Neuerung findet sich am unteren Rand: Dort gibt es einen neuen Button, mit dem sich die gesponsorten Werbeblöcke ausblenden lassen. Ja, Google gibt uns die Möglichkeit, die gesamte Werbung offiziell auszublenden. Allerdings nur für diese eine Suchanfrage und auch nur, nachdem ihr diese bereits gesehen habt.

Natürlich tut man das nicht aus reiner Nutzerfreundlichkeit, sondern dürfte wohl schon sehr bald noch mehr Werbeanzeigen einführen und die Nutzer darauf trainieren, deren Vorzüge zu unterstreichen. Denn mit den Werbebannern verschwinden unter anderem auch die Produktanzeigen.

