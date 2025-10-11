Google startet KI-Modus in Deutschland: Die neue Suchmaschine wird das Web massiv verändern (Meinung)

Google hat am Mittwoch den KI-Modus in Europa gestartet, mit dem sich die Nutzung der Websuche massiv verändert – denn diese wandelt sich von einer Suchmaschine in eine Antwortmaschine. Bei Google feiert man den Start des Modus als wichtigen Schritt, doch das sehen die meisten Webseiten und auch viele Nutzer ganz anders. Denn das Web wird sich durch diesen Schritt massiv verändern.



Die Gemini-KI in der Google Websuche sorgt seit Monaten für Diskussionen – aus gutem Grund. Denn die von Gemini bereitgestellten Informationen und Informationszusammenfassungen sorgen dafür, dass die Nutzer nicht mehr auf die Links in den Ergebnissen klicken müssen oder diese in der neusten Variante kaum noch zu Gesicht bekommen. Weltweit laufen Verlage, Webmaster, Blogger und Co Sturm – doch Google scheint sich dafür nicht zu interessieren.

Die schon seit längerer Zeit hierzulande verfügbaren KI-Zusammenfassungen über den Suchergebnissen haben bereits zu großen Traffic-Einbrüchen geführt – und dementsprechend auch schon zu ersten Protesten und konkreten Klagen. In den USA war man in den letzten Monaten schon weiter, denn der Google KI-Modus baut die Suchmaschine in ein völlig anderes Produkt um, bei dem die Suchergebnisse keine Rolle mehr spielen.

In den USA sind die Traffic-Einbrüche seit dem Start des KI-Modus deutlich massiver gewesen und es ist zu erwarten, dass das in Kürze auch in Europa nicht anders aussieht. Quer durch die Bank bricht der von Google kommende Traffic um 50 bis 80 Prozent ein – vom kleinen Blogger bis zum großen Medienkonzern. Für Webseiten jeglicher Größe eine Existenzbedrohung in zuvor nicht geahnter und kalkulierbarer Größe.









Massives Webseiten-sterben wird die Folge sein

Ich habe hier im Blog schon viel über die negativen Auswirkungen des KI-Modus geschrieben, doch bisher war das aufgrund der US-Exklusivität eher noch aus der Ferne formuliert. Jetzt ist der Modus auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und dürfte die Online-Medienlandschaft massiv umkrempeln und auf Dauer reduzieren. Als wenn die Webmaster nicht schon genug Probleme hätten (Tracking, Werbeblocker, massive Umsatzrückgänge), geht es nun auch an die Existenzgrundlage – nämlich den Besucherstrom.

Viele Webseiten kämpfen ums Überleben und ein Großteil wird verschwinden. Auf der anderen Seite werden aber auch keine neuen Angebote mehr starten, wenn diese von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Und wenn niemand mehr Informationen „ins Internet schreibt“, was soll die KI dann noch abgreifen? Heute ist das noch kein Problem, aber es kann sehr schnell zum Bumerang werden. Ich prognostiziere, dass die Medienlandschaft schon in zwei Jahren völlig anders aussehen wird.

Der immer wieder vorgeschlagene Ausweg der Finanzierung durch Nutzerzahlungen und Paywalls funktioniert zwar im Kleinen, doch wie wird das wohl aussehen, wenn praktisch alle Webseiten „Eintrittsgeld“ verlangen? Es wird das freie Web sehr nachhaltig und sehr negativ verändern. Und damit wird Google vom jahrelangen Förderer und Antreiber des Webs auch zu dessen Totengräber…

» Google vs Web: Umbau der Suchmaschine in ein völlig anderes Produkt ist das eigentliche Problem (Meinung)

» GWB-Chronik: Google vs. Web

Letzte Aktualisierung am 2025-09-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.