Nobelpreisträger bei Google: Gleich fünf ausgezeichnete Wissenschaftler arbeiten seit Jahren bei Google

In dieser Woche wurden die Nobelpreise in einigen wichtigen Kategorien vergeben, viele Leser dürften das mitbekommen haben. Interessanterweise durfte aber nicht nur in den Laboren dieser Welt gejubelt werden, sondern auch bei Google: Tatsächlich haben zwei Preisträger einen Bezug zu Google und das Unternehmen kann sich mittlerweile mit fünf Nobelpreisträgern rühmen. Vor allem im Bereich der Quantencomputer.



Viele Leser dürften mitbekommen haben, dass in dieser Woche die Nobelpreise in einigen wichtigen Kategorien vergeben worden sind – doch die Namen der Wissenschaftler sind kaum geläufig. Der Physik-Nobelpreis 2025 ging an John Clarke, Michel Devoret und John Martinis für ihre Arbeit an der Quantentechnologie. Die drei Namen muss man sich sicherlich nicht merken, die Erfolge und Grundlagen hingegen für die Zukunft sicherlich schon.

Google rühmt sich damit, dass zwei dieser drei Physiker einen engen Bezug zum Unternehmen haben: Michel Devoret ist Googles „Chief Scientist of Quantum Hardware“ und ist der Nachfolger von John Martinis, der diese Position zuvor innehatte. Man kann also sagen, dass der diesjährige Physik-Nobelpreis an Googles Quantum-Team ging. John Clarke hat (derzeit) keinen Bezug zu Google, was sich bei weiteren Quanten-Erfolgen aber sicherlich noch ändern könnte.

Wir haben schon vor einigen Jahren über Googles riesige Erfolge in der Quantentechnologie berichtet und vielleicht unterstreicht der Nobelpreis, dass schon bald ein Durchbruch bevorsteht. Dieser wird unglaubliche Rechenpower ermöglichen – was gerade in Kombination mit der Künstlichen Intelligenz völlig neue Welten öffnen kann.

Übrigens arbeiten bei Google noch drei weitere Nobelpreisträger: Demis Hassabis (CEO von Google Deepmind), John Jumper und Geoffrey Hinton. Scheint ganz so zu sein, dass Google auch in diesem Bereich ein glückliches Händchen hat.

