Friedensnobelpreis Livestream 2025: Hier könnt ihr die Verkündung Live bei YouTube verfolgen (Video)

In dieser Woche wurden die ersten Nobelpreise vergeben, die in ihren Kategorien auch für Schlagzeilen außerhalb der Fachmedien sorgen, doch keine Kategorie wird so sehr beachtet wie der Friedensnobelpreis – das gilt vor allem in diesem Jahr. Heute Vormittag wird der Preis vergeben und wer als Erstes erfahren möchte, ob ER ihn gewinnt, kann das Ganze im YouTube Livestream verfolgen.



Der Nobelpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen, die man überhaupt erhalten kann. Denn der Preis ist nicht nur hochdotiert, sondern wird nur einmal pro Jahr an Personen vergeben, die herausragende und für die Menschheit wichtige Leistungen vollbracht haben. Dabei geht es natürlich nicht um Sport, sondern vornehmlich um die Wissenschaft und Literatur. Bereits vergeben wurden der Medizinnobelpreis, der Physiknobelpreis, der Chemienobelpreis sowie der ebenfalls viel beachtete Literaturnobelpreis.

Heute Vormittag steht die Verleihung des Friedensnobelpreis an, wobei dies – mit Verlaub – die einzige Kategorie ist, in der auch die Masse der Menschen eine Chance hat, die ausgezeichnete Person zu kennen oder überhaupt die Thematik zu verstehen. Und weil der Frieden uns alle betrifft, erhält diese Kategorie jährlich eine ganz besondere Beachtung. In diesem Jahr gefühlt noch mehr als in den Jahren zuvor.

Normalerweise sagt man, tue Gutes und sprich nicht darüber. Doch bei US-Präsident Donald Trump steht vor allem Zweites in Form einer ständigen Selbstbeweihräucherung im Mittelpunkt. Trump fordert schon seit Monaten den Friedensnobelpreis für sich ein und auch wenn die Chancen gering stehen (so wie damals bei seiner Wiederwahl), kann man nichts ausschließen. Nicht wenige Beobachter haben durch den gestrigen Nahost-Durchbruch ihre Meinung geändert, doch das Nobelpreis-Komitee hat bereits spätestens am Montag den Preisträger festgelegt. Daher wird sowohl die Preisverleihung als auch die weltweite Reaktion darauf mit Spannung erwartet.









Friedensnobelpreis-Livestream

Wer das „Spektakel“ nicht verpassen möchte, kann es in diesem Jahr auch im YouTube-Livestream verfolgen. Der Preis wird um 11:00 Uhr deutscher Zeit vergeben, der Livestream selbst beginnt schon um 10:45 Uhr. Schon jetzt ist die Zahl der wartenden Zuschauer im vierstelligen Bereich – was meiner Meinung nach für einen Livestream in dieser Kategorie schon recht hoch ist. Also wer Zeit hat: Seid dabei.

Der Friedensnobelpreis ist der wichtigste internationale Friedenspreis und eine Kategorie des von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestifteten Nobelpreises. Nach Maßgabe des Stifters soll er an denjenigen vergeben werden, „der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt“ und damit „im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht“ hat.

