Gemini Enterprise: Google startet ganz neuen KI-Zugang für Business-Nutzer – führt Apps und Daten zusammen

Google bietet das KI-Modell Gemini sowohl vielen Privatnutzern als Integration in zahlreiche Produkte an, als auch für den Business-Bereich. Jetzt stellt man sich im lukrativen Business-Markt nochmal ganz neu auf und startet Gemini Enterprise, das als Anlaufstelle für Workspace- und Cloud-Kunden ganz neue Möglichkeiten der KI-Nutzung bieten soll.



Der Wettlauf bei der Künstlichen Intelligenz dreht sich nicht nur darum, welches Unternehmen die größte Reichweite und den größten Funktionsumfang erreicht, sondern primär natürlich auch darum, wie mit all diesen Angeboten Geld verdient werden kann. Schon heute verdient Google viel Geld mit KI und jetzt stellt man sich auch für die Endnutzer im Unternehmens-Umfeld noch einmal ganz neu auf, um all die KI-Dienstleistungen unter ein Dach zu bringen.

Man hat das neue Gemini Enterprise angekündigt, das alle Dienste zusammenführt und in einer Gemini-ähnlichen Oberfläche anbietet. Es erinnert ein wenig an Slack, das ebenfalls viele Produkte an einem zentralen Punkt zusammenführt – und bei Google ist es nun weiterhin eine Art KI-ChatBot mit Anbindung an alle verfügbaren Daten und Apps. Gemini Enterprise soll allen Nutzern in allen Unternehmen zur Verfügung stehen.

Gemini Enterprise bietet Zugriff auf Gemini 2.5 Pro, auf Veo 3, die modernsten Google-Modelle rund um KI, auf Agenten, hat Schnittstellen zu allen Workspace-Apps, bietet Deep Research und Data Insights. Unternehmen können aber auf Daten aus Microsoft 365, Salesforce und SAP genauso einfach zugreifen und mit ihnen arbeiten wie mit Google Workspace. Administratoren können Agenten von einem Ort aus verwalten.

Eine weitere Kernidee von Gemini Enterprise ist eine No-Code-Workbench, mit der jeder Benutzer Informationen analysieren und Agenten orchestrieren kann, um Prozesse unternehmensweit zu automatisieren. Marketingteams können Gemini Enterprise verwenden, um Trends zu analysieren und Inhalte mit generativen Modellen zu erstellen, während die Techniker das mitgelieferte Gemini CLI zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses verwenden können.

Das neue Angebot scheint für Google große Relevanz zu haben, vor allem in puncto KI-Etablierung in Unternehmen auf Google-Basis sowie natürlich aus finanzieller Sicht. Denn die Ankündigung wurde von CEO Sundar Pichai höchstpersönlich veröffentlicht.

