YouTube Music: KI-Moderation zwischen den Titeln – neuer Radiomodus mit ‚AI Music Hosts‘ kommt

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music setzt schon seit langer Zeit auf KI, um den Nutzern passende Musikvorschläge zu machen, Playlisten zu erstellen, auf Stimmungen zu reagieren und mehr. Jetzt startet man eine ganz neue Funktion, die man vielleicht als Radiomodus bezeichnen kann – inklusive Moderatoren. Denn zwischen den Songs kann man sich mit interessanten Hintergrundinfos versorgen lassen.



Musikstreamingplattformen wie YouTube Music besitzen schon seit langer Zeit einen Radiomodus, bei dem es sich bisher nicht um viel mehr als automatisierte Playlisten gehandelt hat. Jetzt macht man einen großen Schritt und geht tatsächlich mit „menschlicher“ Komponente in diesen Bereich. Die neue Funktion AI Music Hosts sorgt nämlich dafür, dass zwischen den Songtiteln eine Art Moderation stattfindet.

Die Moderation findet zwischen den einzelnen Titeln statt und soll die Nutzer mit interessanten Hintergrundinfos versorgen. Als Inhalte darf man sich „relevante Geschichte, Fan Trivia, lustige Kommentare über die eigene Lieblingsmusik“ und mehr erwarten. Es soll darum gehen, die Musik-Experience zu verstärken und relevante Stories sowie Einblicke zu vermitteln. Das könnte gerade beim Kennenlernen neuer Tracks oder für Fans interessant sein, wenn zwischendurch einige Sekunden Gossip eingestreut wird.

Die Funktion basiert auf der Podcast-Funktion von NotebookLM, die erst vor wenigen Tagen auch in Chrome für Android eingezogen ist und Webseiten in Podcasts verwandelt. Die Stimmen dürften wohl an den Musikstil angepasst sein, unterhaltsam gestaltet sein und ein gewisses Radio-Feeling aufkommen lassen – nur ohne lächerliche Shows, aggressiv gut gelaunte Moderatoren oder sonstige Dinge.

Ausprobieren lässt sich das derzeit nur im Rahmen der YouTube Labs, die hierzulande noch nicht zur Verfügung stehen. Es zeigt sich, dass auch YouTube Music wohl noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist und mit diesen Moderationen zwischendurch eine völlig neue Art des Musikhörens auf Musikstreamingplattformen testet.

