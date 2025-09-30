YouTube Labs: Neue KI-Funktionen kommen – Google startet neue Plattform für hochmoderne KI-Experimente

Auch auf Googles Videoplattform YouTube spielt die Künstliche Intelligenz rund um Gemini eine immer größere Rolle und hat bereits die eine oder andere Integration erhalten. Jetzt scheinen die Entwickler für die nächsten Schritte bereit zu sein, denn mit dem neuen YouTube Labs will man ausgewählten Nutzern immer wieder experimentelle KI-Funktionen zugänglich machen.



Die Künstliche Intelligenz ist in praktisch alle wichtigen Google-Produkte eingezogen und soll im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben übernehmen oder neue Funktionen bieten – nicht alles davon ist wirklich sinnvoll. Weil man bei Google offenbar davon Abstand nehmen möchte, alles an die Wand zu werfen und zu schauen was kleben bleibt, setzt man immer stärker auf das Labs-Konzept. Nach den Google Labs und Google Workspace Labs folgen jetzt die YouTube Labs.

Bei YouTube Labs handelt es sich um das bereits von youtube.com/new bewährte Konzept, dass die Nutzer freiwillig an einem Testlauf teilnehmen und ihr Feedback geben können. Gehört man zu den ausgewählten Nutzern, lässt sich eine Funktion aktivieren und für einen zuvor festgelegten Zeitraum verwenden. Die Aktivierung erfolgt im Google-Konto, sodass vieles auf mehreren Plattformen angeboten wird.

Google beschreibt YouTube Labs als neue Initiative, mit der man das Potenzial von KI auf YouTube erforschen möchte. Es ist eine Möglichkeit für einige Nutzer, die hochmodernen KI-Experimente zu testen. Allerdings steht es derzeit nur für eine begrenzte Anzahl an US-Nutzern zur Verfügung und ist somit weder in den USA und schon gar nicht hierzulande zum Testen bereit. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.

Schaut einfach regelmäßig bei youtube.com/new vorbei. Sollte es dort neue Experimente geben, erfahrt ihr es natürlich hier im Blog. Aktuell ist es aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Labs hierzulande vollständig leergefegt. Dafür gibt es jetzt neue Funktionen für YouTube Premium-Nutzer.

