YouTube Premium: Viele neue Funktionen für alle Nutzer – höhere Qualität, Video-Turbo, Shorts-Download & mehr

Abonnenten von YouTube Premium dürfen sich freuen, denn zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorteilen wird jetzt ein ganzer Schwung an Neuerungen für alle wichtigen Plattformen ausgerollt. Es gibt gleich fünf neue Funktionen für die Wiedergabe am Smartphone, am Smart TV und auch für den Umgang mit den Kurzvideos bei YouTube Shorts. Wer es eilig hat, profitiert.



Google verbessert die Videoplattform immer weiter und bedenkt dabei in vielen Fällen mittlerweile zuerst die Premium-Nutzer, die entweder früher oder dauerhaft exklusiv auf die neuen Features zugreifen können. Jetzt hat man einen Schwung von neuen Funktionen für alle Premium-Abonnenten angekündigt, die tatsächlich schon im Januar temporär aktiviert und ausprobiert werden konnten. Allesamt werden sie jetzt ebenfalls gleichzeitig freigeschaltete.

Die neuen Funktionen kommen sowohl auf Android-Smartphones als auch auf Smart TVs und Streamingboxen an. So wird die Audioqualität für Smartphone-Nutzer verbessert, wenn die Videos entsprechende Informationen erhalten – ein Feature, das bei YouTube Music schon seit längerer Zeit verfügbar ist. Außerdem lässt sich die Wiedergabegeschwindigkeit jetzt bis auf das Vierfache erhöhen – in 0,5er Schritten. Verfügbar ist das jetzt sowohl für Android, für iOS als auch im Web. Außerdem kommt die Jump Ahead-Funktion zum Überspringen von langatmigen Stellen auf Smart TVs.

Für die wichtigen YouTube Shorts gibt es ebenfalls zwei Neuerungen, mit denen der Kurzvideo-Konsum verbessert werden soll. Dazu gehören automatische Downloads auf Basis des Verlaufs der bisher angesehenen Videos, sodass diese schneller als bisher abgespielt werden können. Außerdem wird ein Bild-in-Bild-Modus unterstützt, sodass jetzt auch iOS-Nutzer dies innerhalb der App nutzen können. Schauen wir uns alles nochmal im Detail an.









Vorspringen

Premium-Nutzer können jetzt die Vorspringen-Funktion (Jump ahead) nutzen, um schneller an wichtige Stellen zu springen, die interessant sind. Dabei werden langatmige Stellen übersprungen und direkt zu dem gewechselt, worum es im Video überhaupt geht. So funktionierts: Ihr könnt die Funktion sowohl am Smartphone und am Desktop als auch am Smart TV oder Spielekonsolen sehen. Tippt einfach auf den Button „Vorspringen“, um schneller zu den gewünschten Stellen zu gelangen.

Hohe Audioqualität (Android / iOS)

Mit „Hohe Audioqualität“ lässt sich Musik auf YouTube jetzt in der besten Audioqualität hören. So gehts: Ihr könnt euch einfach auf YouTube ein Musikvideo oder ein anderes Video mit verfügbarer hoher Audioqualität ansehen und durch den Wechsel in den höchsten Modus die höhere Audioqualität genießen.

Shorts mit Bild-in-Bild (iOS)

Für Apple-Nutzer gibt es jetzt die Bild-in-Bild-Funktion für die YouTube Shorts. Ruft dazu einfach ein Kurzvideo auf und wechselt anschließend innerhalb der YouTube-App an eine andere Stelle. Das Bild wird automatisch in einem kleinen schwebenden Fenster weitergespielt, während die App verwendet werden kann.









Smarte Downloads für Shorts (iOS)

YouTube Premium-Nutzer mit iPhone oder iPad können sich jetzt empfohlene Shorts automatisch auf ihr mobiles Gerät herunterladen lassen. So gehts: Öffnet dazu einfach den Downloads-Tabs in der YouTube und scrollt nach unten zum Bereich „Smart-Downloads“. Wenn ihr euch in letzter Zeit Shorts auf YouTube angesehen habt, werden dir hier Shorts angezeigt, die von den Algorithmen automatisiert für die Offlinewiedergabe heruntergeladen worden sind.

Detaillierte Geschwindigkeiten

Mit dieser Funktion lässt sich die Wiedergabegeschwindigkeit jetzt noch präziser und mit höherem Grenzwert festlegen. Die Optionen reichen von 0,25‑ bis zu 4‑facher Geschwindigkeit – und zwar in den gewohnten 0,5er Schritten. So funktionierts: Öffnet einfach ein beliebiges Video und geht in den Einstellungen zur Wiedergabegeschwindigkeit. Nutzt entweder die voreingestellten Werte oder den Slider zur Anpassung.

