Der große Neustart von Google Home steht vor der Tür, denn Google lädt am Mittwoch zum kleinen Event und will eine ganze Reihe von Neuerungen präsentieren – auch für die Smartphone-App. Wir haben euch bereits die überarbeitete Oberfläche gezeigt und jetzt zeigt sich durch den Rollout für iOS ein brandneues Logo, das den Gemini-typischen Farbverlauf besitzt.



Am Mittwoch wird es rund um das Smart Home spannend, denn Google lädt zum Event und wird den neuen Google Home Speaker, die neuen Google Nest Kameras sowie Gemini for Home und Google Home Premium vorstellen. Aber das ist noch nicht alles, denn nicht nur die verbale Kommunikation soll verbessert werden, sondern auch die Android-App für all die angebundenen Geräte.

Wir haben euch bereits die neue Google Home-App vorgestellt, die eine neue Oberfläche mitbringt, eine optimierte Navigation sowie den Startschuss für „Ask Home“ gibt. Jetzt wird diese für erste iOS-Nutzer ausgerollt und bringt zusätzlich ein neues App-Icon mit, das in der Form bisher noch nicht zu sehen war. Dabei setzen Googles Designer auf das neue Schema der helleren Farben und Farbverläufe.

Das neue Google Home-Logo setzt auf das bekannte Design des angedeuteten Hauses. Ein Rechteck mit einem Dreieck auf dem Kopf – fertig. Bislang wurde das Logo mit den vier typischen Google-Farben ausgefüllt und sah ähnlich beliebig wie der Rest der Logosammlung aus. Jetzt zieht der Farbverlauf ein, der für Gemini-Anwendungen typischen ist, und bringt rein optisch etwas mehr Lebendigkeit und Dynamik in die App.

Es ist nur ein Logo, doch nach der Gemini-App, der Google-App sowie der Pixel Watch-App ist es erst die vierte Anwendung, die mit einem solchen versehen wird. Für die Android-App dürfte das Update am Mittwoch folgen.

» Google Home Premium & Google One: Gemini kommt in das Smart Home – alles was bisher bekannt ist (Galerie)

» Gemini für Google TV: Neue KI ersetzt Google Assistant – das sind die neuen Funktionen für Smart TVs (Video)

[9to5Google]

