Gemini für Google TV: Neue KI ersetzt Google Assistant – das sind die neuen Funktionen für Smart TVs (Video)

Einige Tage früher als erwartet hat Google den Startschuss für Gemini für Google TV gegeben, das in diesen Tagen auf die ersten Smart TVs ausgerollt wird. Die Gemini-KI wird bekanntlich den Google Assistant ersetzen, aber das ist natürlich nicht die eigene Neuerung, denn die Spracherkennung, die Flexibilität und der Funktionsumfang sowie die Antwortmöglichkeiten werden deutlich steigen. Hier bekommt ihr alle Infos.



Google ist mit Gemini auf Kurs, bis Jahresende alle Plattformen in Angriff zu nehmen. In Kürze startet Gemini for Home und Gemini für Android Auto und zuletzt ist das KI-Modell bereits auf WearOS-Smartwatches sowie im Chrome-Browser gestartet. In dieser Woche stand der Start für Smart TVs und Streamingboxen auf dem Plan, wobei man das zwar noch mit angezogener Handbremse ausrollt, aber immerhin begonnen hat.

Gemini für Google TV ersetzt den zuletzt eher farblosen Google Assistant, der durch seinen geringen Funktionsumfang und sein, im Vergleich zu Gemini, sehr schlechtes Verständnis wohl nicht ganz so häufig genutzt worden sein dürfte. Aber nicht nur die Sprachsteuerung wird von Gemini übernommen und auf eine ganz neue Stufe gehoben, sondern auch der Funktionsumfang. Denn Gemini kann nicht nur Filme starten, Serien suchen und Smart Home-Kameras aktivieren, sondern auch erweiterte Aufgaben übernehmen, Fragen zum laufenden Programm oder auch zu allgemeinen Themen beantworten.

Eine Gemini-Antwort besteht dabei nicht nur aus Text und einer Audio-Rückmeldung, sondern kann passend zur Verwendung auf dem Smart TV auch von Videos begleitet werden, die die Nutzer mit einem weiteren Tap abspielen können. Was mit Gemini noch alles möglich sein wird, haben wir euch im Folgenden einmal aufgelistet. Dabei geht es hauptsächlich um das Entertainment sowie das Lernen bzw. Vermitteln von Informationen – also beides Kategorien, die Fernsehfans nicht fern sind.









Neue Gemini-Funktionen für das Entertainment

Für die Gruppe: Der Filmabend muss keine Debatte sein. Etwas zu finden, dem alle zustimmen, ist so einfach wie zu fragen: „Such mir etwas, das ich mit meiner Frau anschauen kann. Ich mag Dramen, aber sie mag heitere Komödien.“

Der Filmabend muss keine Debatte sein. Etwas zu finden, dem alle zustimmen, ist so einfach wie zu fragen: „Such mir etwas, das ich mit meiner Frau anschauen kann. Ich mag Dramen, aber sie mag heitere Komödien.“ Zum Nachholen: Wenn eine neue Staffel Ihrer Lieblingsserie startet, informieren Sie sich sofort. Fragen Sie einfach: „Was ist in der letzten Staffel von ‚Outlander‘ passiert?“

Wenn eine neue Staffel Ihrer Lieblingsserie startet, informieren Sie sich sofort. Fragen Sie einfach: „Was ist in der letzten Staffel von ‚Outlander‘ passiert?“ Für die vage Suche: Sie können sich nicht an den Namen der neuen Serie erinnern, über die alle reden? Beschreiben Sie sie einfach. „Wie heißt das neue Krankenhausdrama, über das alle reden?“ Gemini schlägt Ihnen ein paar Optionen vor, zum Beispiel „The Pitt“.

Neue Gemini-Funktionen für das Lernen

Für Schulprojekte: Helfen Sie Ihrem Kind bei einem Klassenprojekt? Fragen Sie Zwillinge: „Erklären Sie meinem Drittklässler, warum Vulkane ausbrechen.“ Und fragen Sie anschließend: „Wie baue ich ein Vulkanmodell?“

Helfen Sie Ihrem Kind bei einem Klassenprojekt? Fragen Sie Zwillinge: „Erklären Sie meinem Drittklässler, warum Vulkane ausbrechen.“ Und fragen Sie anschließend: „Wie baue ich ein Vulkanmodell?“ Für neue Fähigkeiten: Bereit, eine neue Fähigkeit zu erlernen? Gemini kann Sie anleiten. „Wie lerne ich als Anfänger Gitarre?“

Bereit, eine neue Fähigkeit zu erlernen? Gemini kann Sie anleiten. „Wie lerne ich als Anfänger Gitarre?“ Für die Küche: Planen Sie, an einem Potluck teilzunehmen? Fragen Sie Zwillinge: „Welches Dessert kann ich in weniger als einer Stunde zubereiten?“









All diese Neuerungen sollen schon zum breiten Start von Gemini für Google TV zur Verfügung stehen. Allerdings verzögert sich der Start noch um einige Wochen, denn der Startschuss fiel für lediglich eine einzige TCL Smart TV-Serie. Auf weiteren TCL-Geräten, auf Hisense-Geräten, Smart TVs von anderen Herstellern und selbst auf dem hauseigenen Google TV Streamer wird Gemini erst „später in diesem Jahr“ den Google Assistant ablösen.

Ein ganz großes Fragezeichen steht noch hinter der letzten Chromecast-Generation, denn diese könnte trotz Google TV-Betriebssystem weiterhin beim Assistant verbleiben bzw. nur eine abgespeckte Gemini-Variante erhalten. Konkret hat sich Google nicht geäußert, doch eine Voraussetzung ist Android 14 und insgesamt soll Gemini viel Rechenpower benötigen. Das schließt den in jeder Generation chronisch überlasteten Chromecast praktisch aus.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich Gemini für Google TV in den nächsten Monaten entwickeln wird. Vor allem die generative KI könnte langfristig eine wichtige Rolle spielen.

