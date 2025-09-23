Gemini für Google TV nicht für den Chromecast? Ablöse des Google Assistant verläuft wohl wieder holprig

Google hat gestern Abend den Start von Gemini für Google TV angekündigt, mit dem der KI-ChatBot auf den Smart TVs vieler Nutzer einziehen und den Google Assistant ersetzen soll. Allerdings scheint Google die Anforderungen so hoch geschraubt zu haben, dass das Update auf vielen Geräten nicht ankommen wird. Selbst die letzte Generation des Google Chromecast dürfte leer ausgehen.



Der Google Assistant gehört seit jeher zur Grundausstattung des Betriebssystems Google TV, denn dieser ist nicht nur zentral positioniert und gar auf der Fernbedienung zu finden, sondern kann auch eine ganze Reihe von Funktionen steuern. Eigentlich war es das Ziel, den Assistenten bis Jahresende auf allen Geräten durch Gemini zu ersetzen, doch das könnte gerade im Smart TV-Bereich vielleicht nicht zu halten sein.

In der Auflistung der kompatiblen Geräte zeigt man sich bei Google sehr zurückhaltend, denn es werden lediglich einige Modelle von TLC sowie Hisense erwähnt und der aktuelle Google TV Streamer erwähnt. Vom eigenen Chromecast ist keine Rede mehr, obwohl dieser lange Zeit das Vehikel der Wahl für Google TV gewesen ist und in der letzten Generation vielleicht auch populärer war als der aktuelle Google TV Streamer.

Wie mittlerweile bekannt geworden ist, hat Google die Hardware-Anforderungen nach oben geschraubt und auch beim Betriebssystem soll es mindestens der Android 14-Unterbau sein. Das schließt einen großen Schwung an Geräten aus. In puncto Hardware und Rechenpower war der Chromecast bis zur letzten Generation eher ein Sorgenkind, sodass der Umstieg auf Gemini tatsächlich schwer werden könnte.

Konkret geäußert hat sich Google dazu noch nicht und es ist auch nicht zu erwarten, dass man eine Chromecast-Absage veröffentlicht, aber die Vorzeichen stehen nicht unbedingt gut. Dass Gemini für Google TV ausgerechnet auf einem Konkurrenzprodukt startet und nicht auf dem Google TV Streamer, kommt in der Community ebenfalls nicht ganz so gut an.

