Google TV: Neue Hauptnavigation für Smart TVs wird getestet – bringt aufgeräumtes Design (Screenshots)

Die Oberfläche von Google TV hat auf Smart TVs schon einen langen Weg mit mehreren Neustarts hinter sich, doch zuletzt galt sie als ziemlich gefestigt. Jetzt durften die Designer wieder einmal ran und testen eine neue Oberfläche für die Hauptnavigation, die sowohl optisch als auch strukturell umgebaut wird. Sieht schicker aus und soll die Nutzung vereinfachen.



Der Homescreen von Google TV ist die erste Anlaufstelle für alle Inhalte und Apps, ganz egal ob lokal, im Streaming oder aus anderen Quellen. Die Oberflächen sind sich in vielen Streaming-Plattformen mittlerweile sehr ähnlich, sodass ein größerer Umbau an dieser Stelle nicht zu erwarten ist. Doch bei der Hauptnavigation sehen Googles Designer wohl Potenzial und testen jetzt eine neue Oberfläche.

Die Leiste am oberen Rand besteht nach dem Update nur noch aus den drei Punkten Home – ehemals der „Für dich“-Bereich, Live für die entsprechenden Inhalte sowie einen Tab für die Apps. Die Suchfunktion ist ebenfalls als Icon vor diesen drei Einträgen enthalten. Beim ersten Start nach dem Update gibt es einen entsprechenden Hinweis, so wie ihr das auf den Screenshots hier im Artikel sehen könnt.

Aber auch im Konto-Menü gibt es Neues, denn dieses wird passend dazu ebenfalls umgebaut und hält eine ganze Reihe von Funktionen bereit. Am oberen Rand gibt es den gerade am Smart TV sicherlich häufig verwendeten Kontowechsel. Darunter folgen die persönlichen Bereiche wie die Watchlist, die zuvor in der Hauptnavigation befindliche Bibliothek sowie die weiteren Services und Einstellungen. Das wirkt ziemlich aufgeräumt.

An anderer Stelle gibt es keine Änderungen, sodass sich die Nutzer zunächst nur in der Hauptnavigation umgewöhnen müssen. Bisher taucht es nur in wenigen Konten als serverseitiges Update auf, ein breiterer Rollout ist aber zu erwarten.

