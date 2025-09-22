Gemini für Google TV startet heute: KI-ChatBot kommt auf Smart TVs, ersetzt den Google Assistant (Video)

Google hat schon vor einigen Monaten den Start von Gemini für Google TV angekündigt und am heutigen Montag, einige Tage früher als erwartet, fällt recht überraschend der Startschuss. Der KI-ChatBot bringt als Ersatz für den zuletzt eher glücklosen Google Assistant eine ganze Reihe von neuen Funktionen auf die Smart TVs. Allerdings gilt das zunächst nur für sehr wenige Nutzer.



Wir hatten erst am Wochenende vom Gemini-Start auf allen wichtigen Plattformen berichtet und jetzt bringt Google das KI-Modell auf das erste der drei offenen Geräteklassen – nämlich die der Smart TVs und Streamingboxen. Google hat den Startschuss für den ersten Smart TV gegeben, während sich viele Nutzer noch einige Wochen gedulden müssen.

Für viele Menschen ist der Smart TV das Herzstück des Zuhauses und mit dem Google Assistant konnte Google TV dazu beitragen, mehr smarte Funktionen auf die Geräte zu bringen. Jetzt geht man den nächsten Schritt und löst den Google Assistant durch Gemini ab. Alle bisher bekannten Funktionen sollen bestehen bleiben, aber umfangreich erweitert bzw. noch einfacher als bisher nutzbar werden. Gemini versteht Befehle in natürlicher Sprache. Sagt einfach „Hey Google“, gefolgt von eurem Wunsch und schon geht es los.

Mit Gemini könnt ihr außerdem Folgefragen stellen, um zusätzliche Informationen zu erhalten, ohne euch erneut in einer langen Anfrage auf den vorherigen Punkt beziehen zu müssen. Gemini wird die Zusammenhänge verstehen und entsprechende Antworten ausspucken.









Start auf einem Smart TV

Gemini startet ab heute auf der TCL QM9K-Serie, also praktisch auf nur einer einzigen Linie von Fernsehern. Es ist der Startschuss, aber eben noch kein ganz breiter. Nutzer aller anderen Geräte müssen sich noch einige Wochen oder gar Monate gedulden, denn Google will Gemini „im Laufe des Jahres“ auf weitere Geräte bringen. Immerhin ist das Ende September nicht mehr ganz so lang, als wenn die Ankündigung im Januar gekommen wäre 🙂

Zu den kompatiblen Geräten zählt man unter anderem den Google TV Streamer (nicht den Chromecast!), die Hisense U7-, U8- und UX-Modelle sowie weitere Geräte von TCL. Welche Smart TVs konkret kompatibel sein werden, ist nicht in vollem Umfang bekannt gegeben worden. Allerdings soll wohl mindestens Android 14 sowie „ausreichende“ Rechenpower notwendig sein.

