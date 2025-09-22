Google Home: Großes Update bringt Gemini, ‚Ask Home‘ und neue Oberfläche in die Android-App (Screenshots)

In wenigen Tagen lädt Google zum Smart Home-Event, das der Plattform Google Home den dringend benötigten Neustart verpasst, der sowohl neue Geräte als auch Funktionen bringt. Jetzt ließ sich die neue Oberfläche der Android-App im Rahmen eines Teardowns aktivieren und zeigt uns, wohin die Reise geht. Im Mittelpunkt stehen die Vereinfachung sowie Ask Home.



Die Smart Home-Zentrale Google Home wird umgebaut, das ist schon seit einigen Wochen bekannt. Denn Google wird zusätzlich zur neuen Hardware ein Paket an Dienstleistungen vorstellen, die aus der Gemini-KI sowie einem neuen Abo bestehen werden. Wir haben euch bereits über Google Home Premium in Google One informiert, wobei die exakten Vorteile und Möglichkeiten noch nicht bekannt sind.

Jetzt gibt es viele Screenshots von der neuen Google Home-App, die im Rahmen des großen Updates für alle Nutzer ausgerollt werden dürfte. Wenig überraschend steht die Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt, die auch an dieser Stelle in recht persönlicher Form auftreten soll. Eine neue Leiste am oberen Rand der App nennt sich „Ask Home“ und zeigt sowohl durch die Bezeichnung als auch Positionierung, in welche Richtung es gehen wird.

Einen großen Umbau gibt es aber auch bei der Hauptnavigation am unteren Rand: Aus den Favoriten wird „Home“, die Verknüpfungen zu den einzelnen Geräten sowie dem Aktivitätenverlauf verschwindet vollständig. Beides findet sich im Hamburger-Menü oder in Einzelteilen an anderer Stelle der App.









Obiges Video zeigt die neue Google Home-Oberfläche im kurzen Hands-on. Es gibt viele weitere visuelle Anpassungen, die der App einen neuen Anstrich verleihen. Aus funktioneller und struktureller Sicht ist allerdings nicht relevantes mehr dabei, sodass sich vor allem die Funktionalität von „Ask Home“ noch zeigen muss. Gemini dürfte die Smart Home-Steuerung und vor allem die Automatisierung auf eine neue Stufe heben.

Interessant wird es vor allem sein, wie sich der Funktionsumfang zwischen Google One-Abonnenten und allen anderen Nutzern unterscheiden werden. Bisher sind nur die Unterschiede für den Kamerabereich bekannt geworden, der sich mit dem Abo um mehrere Tage Videoaufzeichnungen sowie KI-Auswertungen erweitert. Das neue Google Home könnte schon am 1. Oktober für alle Nutzer freigeschaltet werden, der Tag der Präsentation der neuen Google-Produkte für das Smart Home.

