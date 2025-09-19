Google Home: Das ist Googles neuer Smart Speaker – Leak verrät 360 Grad-Sound und Bezeichnung (Galerie)

In weniger als zwei Wochen wird Google größere Schritte im Smart Home machen und einen ganzen Schwung neuer Produkte von Hardware über KI bis zum Abo vorstellen. Das physische Herzstück bildet erneut ein Smart Speaker, der jetzt noch einmal mit weiteren Details durchgesickert ist. Jetzt wissen wir, dass der neue Lautsprecher Google Home Speaker heißen und 360 Grad-Sound bieten wird.



Google hat schon auf dem Pixel 10-Event einen Smart Home-Neustart in Aussicht gestellt und dabei ohne weitere Ankündigung auch schon den neuen Smart Speaker gezeigt. In den letzten Wochen ist dieser mehrfach bei Leakern aufgetaucht und hat seine neue Formgebung gezeigt. Dieser erinnert ein wenig an die Amazon-Konkurrenz und hat den bunten Ring diesmal unter dem Lautsprecher, statt oben drauf. Jetzt gibt es weitere Details.

Jetzt geht aus aktuellen Leaks hervor, dass das neue Produkt Google Home Speaker heißen wird und damit die von mir hier im Blog bereits thematisierte Abkehr von der Marke Nest einen weiteren Schritt nach vorn bringt. Aber das ist noch nicht alles, denn wie wir jetzt ebenfalls wissen, soll das Kernversprechen im Audio-Bereich 360 Grad-Sound sein. Details gibt es dazu nicht, doch damit könnte es eventuell als ernsthafter Lautsprecher-Ersatz für Medienkonsum in Betracht gezogen werden.

Dazu passt, dass sich der neue Google Home Speaker nahtlos mit dem Google TV Streamer verbinden lassen soll. Sinnvoll vor allem dann, wenn Filme oder Serien gestreamt werden und das auch nur dann, wenn die Soundqualität stimmt. Das können wir also wohl voraussetzen und darauf hoffen, dass das Gerät mehr kann, als nur die Gemini-KI per Sprache in das Wohnzimmer zu bringen – wo sie per Smartphone oder älteren Speakern ohnehin anzutreffen ist.









Es gibt noch einige weitere Details, die aus der internen Ankündigungsseite der Google Home-App hervorgehen. Ich liste euch dieser hier einmal auf – viel Werbeversprechen, das sich erst in einem zukünftigen Hands-on einordnen lässt.

Lernen Sie Gemini kennen, Ihren neuen Sprachassistenten: Erhalten Sie Antworten auf nahezu jede Frage – mehr als nur Befehle. Und genießen Sie noch natürlichere Gespräche mit Gemini Live.

Erhalten Sie Antworten auf nahezu jede Frage – mehr als nur Befehle. Und genießen Sie noch natürlichere Gespräche mit Gemini Live. Eine neu gestaltete App, mit der Sie „Ask Home“ nutzen können: Steuern Sie Ihr Zuhause auf völlig neue Weise. Beschreiben Sie einfach, was Sie automatisieren möchten, oder bitten Sie darum, Ihren Video- und Heimverlauf zu durchsuchen.

Steuern Sie Ihr Zuhause auf völlig neue Weise. Beschreiben Sie einfach, was Sie automatisieren möchten, oder bitten Sie darum, Ihren Video- und Heimverlauf zu durchsuchen. Sicherheit, die versteht, was sie sieht: Bleiben Sie mit detaillierten KI-Ereignisbeschreibungen, Benachrichtigungen und täglichen Zusammenfassungen der Geschehnisse zu Hause über die für Sie wichtigen Dinge auf dem Laufenden.

Bleiben Sie mit detaillierten KI-Ereignisbeschreibungen, Benachrichtigungen und täglichen Zusammenfassungen der Geschehnisse zu Hause über die für Sie wichtigen Dinge auf dem Laufenden. Neue Hardware, entwickelt für Gemini: Genießen Sie 360-Grad-Audio auf dem Google Home-Lautsprecher und 2K-Video auf den neuen Nest Cams und Türklingeln, die Ihnen helfen, das Beste aus Gemini für Zuhause herauszuholen*

Wir erwarten die Präsentation der neuen Hardware für den 1. Oktober, denn Google lädt zum Gemini Home-Event. Was alles vorgestellt werden dürfte, haben wir euch in diesem Google Home Smart Home-Artikel zusammengefasst. Außerdem findet ihr im folgenden verlinkten Artikel neue Informationen zum hilfreichen Google Home Premium-Abo:

» Google Home Premium & Google One: Neues Smart Home-Abo bringt Vorteile für alle Gemini-Abonnenten

» Gemini in Google Chrome: Der KI-ChatBot wird tief in den Browser integriert – Rollout für US-Nutzer (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.