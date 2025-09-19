Gemini Gems: Googles personalisierte KI-ChatBots lassen sich jetzt mit anderen Nutzern teilen oder freigeben

Google bietet allen Nutzern des KI-ChatBot Gemini schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, personalisierte Varianten anzulegen und mit diesen in Spezialgebieten zu interagieren. Jetzt werden die Gemini Gems nochmal eine ganz Spur nützlicher, denn diese lassen sich nun mit anderen Nutzern teilen bzw. für diese zur Verwendung freigeben.



Mit den Gemini Gems ist schon vor längerer Zeit eine starke Personalisierung in den KI-ChatBot eingezogen, die aber vermutlich nicht ganz so häufig von den Nutzern verwendet wird. Das will das Gemini-Team nun ändern und durch die Möglichkeit, einen solchen Gem für andere Nutzer freizugeben, mehr Flexibilität schaffen und vielleicht auch den leichteren Einstieg zu ermöglichen.

Ob ihr einen ausführlichen Urlaubsführer für eure Familie erstellt habt, der dann für alle Familienmitglieder zur eigenen Recherche freigegeben werden kann oder ihr ein Kreativteam für eine Geschichte führt – zusammen ist es praktischer und hilfreicher für alle. Als weiteres Beispiel nennt man personalisierte Essenspläne, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Der Gem wird in eine Richtung navigiert und die anderen Nutzer können von dieser KI-Expertise mit möglichem Vorwissen profitieren.

Um ein Gem zu teilen, müsst ihr einfach nur auf den Teilen-Button innerhalb des personalisierten ChatBots oder in den Einstellungen klicken. Das Ganze läuft ab wie bei Google Drive, sodass ihr stets die Kontrolle darüber habt, wer auf den Gem zugreifen kann, ihr könnt den Zugriff auch wieder entziehen oder bei Bedarf auch für das gesamte Web freigeben. Der Gem wird dann zur gemeinsamen Ressource – was vielleicht auch im Kundenumfeld sehr interessant werden kann.

Ob diese neue Funktion die Gems voranbringen wird, bleibt abzuwarten. Ich persönlich habe darin noch nicht viel nutzen gesehen, aber vielleicht ändert sich das, wenn die ersten interessanten Gems im Web kursieren, die wirklich hilfreicher als das Standard-Gemini sein können.

» Gemini in Google Chrome: Der KI-ChatBot wird tief in den Browser integriert – Rollout für US-Nutzer (Video)

[Google-Blog]

