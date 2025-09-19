Google Home Premium & Google One: Neues Smart Home-Abo bringt Vorteile für alle Gemini-Abonnenten

Schon in wenigen Tagen lädt Google zum Smart Home-Event, das neben einer ganzen Reihe von neuen Produkten auch das Abo Google Home Premium hervorbringen soll. Dabei wird es sich aber wohl nicht um ein weiteres notwendiges Abo handeln, das die Nutzer abschließen können, sondern es soll ein Teil von Google One werden, dessen Vorteilsumfang damit weiter wächst.



Wir haben euch hier im Blog bereits ausführlich über Googles Smart Home-Neustart berichtet, der unter anderem aus einem neuen Smart Speaker, neuen Überwachungskameras, Gemini für das Smart Home sowie einem Google Home Premium-Abo bestehen wird. Google Home Premium ist der Nachfolger des glücklosen Nest Aware und gibt den Nutzern die Möglichkeit, den Umfang der KI-Funktionen sowie des Speicherplatzes für Videoaufzeichnungen zu erweitern. Alle Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel sowie in unserem Google Home Premium-Artikel.

Jetzt geht aus einem Teardown hervor, dass viele Nutzer vielleicht schon vom Start weg Zugang zum Smart Home-Abo haben sollen, denn dieses ist laut den Strings ein Teil von Google One: „Google Home Premium is included in your Google One subscription. Get more video history and intelligent alerts by setting it up“. Dabei geht es allerdings nicht um die schmalen Abos für 1,99 Euro pro Monat, sondern beginnt erst bei Google One AI Pro. Das passt gut, denn Google Home Premium besteht aus vielen Gemini-basierten KI-Funktionen.

Google Home Premium soll Funktionen wie etwa eine Aktivitätserkennung im Videostream bieten. Die KI kann je nach Familienmitglied oder fremder Person unterschiedlich reagieren oder den Nutzer benachrichtigen. Es heißt wortwörtlich „security that understands what it sees“ und soll auch Tageszusammenfassungen über die wichtigsten Ereignisse vor der Kameralinse bieten.

Mit Google Home Premium Advanced, dem größeren der beiden Abos, sollen die Nutzer außerdem bis zu 10 Tage Videomaterial speichern und 60 Tage auf Events zugreifen können. Wie sich Google Home Premium Advanced in das Gefüge mit Google One integriert, geht aus dem Teardown noch nicht hervor. Dass es ein Google One AI Ultra-Abo für 249,99 Euro pro Monat voraussetzt, ist aber extrem unwahrscheinlich.

