Gemini in Google Chrome: Der KI-ChatBot wird tief in den Browser integriert – Rollout für US-Nutzer (Video)

Die Verbreitung von Gemini nimmt immer weiter Fahrt auf und macht jetzt einen großen Schritt, der den KI-ChatBot tief in den Alltag der Nutzer integrieren soll – nämlich in Google Chrome. Jetzt hat Google den Startschuss für alle US-Nutzer gegeben, der neben einem neuen Gemini-Button auch weitere Integrationen mit sich bringt.



Schon vor einigen Monaten wurde Gemini für Google Chrome angekündigt und jetzt fällt der breite Startschuss für alle US-Nutzer. War bisher mindestens eine Beta-Version sowie ein aktives Abo bei Google One AI Pro/Ultra notwendig, kann es nun von allen Nutzern in den USA verwendet werden. Gemini zeigt sich dabei zunächst mit einem neuen Button in der Titelleiste, der jede Menge Funktionalität bietet.

Ein Klick auf den Button öffnet ein schwebendes Gemini-Fenster, das auf die Eingaben des Nutzers wartet. Gemini kann sich dabei sowohl auf die aktuell geöffnete Webseite als auch alle anderen Tabs beziehen, sodass sehr spezifische Fragen zur Browser-Session gestellt werden können. Beispiel gibt Google an: „Planen Sie Ihren Flug, Ihr Hotel und Ihre Urlaubsaktivitäten über mehrere Tabs hinweg? Mit Gemini in Chrome können Sie diese Informationen in einem einzigen Reiseplan zusammenfassen und so Ihre Reiseplanung stressfrei gestalten.“

Das Gemini-Overlay kann aber auch Datumsauflistungen direkt in den Google Kalender übertragen, kann auf YouTube zugreifen, auf Google Maps und auf das gesamte Google Drive-Portfolio. Es kann ein aktiv laufendes YouTube-Video durchsuchen und zusammenfassen, zu bestimmten Stellen springen und mehr. Auch der Browserverlauf lässt sich mit Fragen wie „Auf welcher Website habe ich letzte Woche den Walnussschreibtisch gesehen?“ oder „Welchen Blog habe ich zum Thema Schulanfangs-Shopping gelesen?“ durchsuchen.









Gemini kann aber nicht nur auf die Informationen im Browser zugreifen, sondern diesen auch fernsteuern. Es füllt selbstständig Formulare aus, kann auf Links klicken und bestimmte Prozesse durchlaufen. Als Beispiel gibt man an, dass Gemini in einem Onlineshop nach Produkten suchen, diese auswählen und in den Warenkorb legen und anschließend eigenständig bis zum vorletzten Schritt selbst bestellen kann. Als Nutzer muss man dann noch bloß den Kauf abnicken. Das passt auch gut zum neuen Google-Protokoll für KI-Agenten-Shopping und der PayPal KI-Partnerschaft.

Außerdem soll Gemini Tabs organisieren können, sich an vergangene Tabs erinnern und diese möglicherweise gesammelt wieder öffnen und somit ganze Browsersitzungen oder Informationssammlungen herstellen können. Der KI-Modus ist über die Omnibar zu erreichen, die sowohl zur klassischen Google-Suche als auch der KI-Variante führen kann. Um das zu unterstützen, soll die Omnibar relevante Fragen basierend auf dem Kontext der Webseite vorschlagen.

Wann und in welcher Form all das außerhalb der USA starten wird, ist noch nicht bekannt.

