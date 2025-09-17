Gemini & Co: Die neuen KI-Agenten gehen einkaufen – Google startet sicheres Protokoll für Onlineshopping

Google will auch mit dem eigenen KI-Modell Gemini verstärkt auf KI-Agenten setzen, die alltägliche Aufgaben für die Nutzer übernehmen können. Ein sehr wichtiger Bereich, sicherlich auch aus Sicht der Monetarisierung, wird das Onlineshopping sein. Jetzt hat Google ein ganz neues Protokoll vorgestellt, dass es den Agenten auf sichere Weise ermöglichen soll, für den Nutzer einzukaufen und zu bezahlen.



Google hat schon vor einigen Monaten das Zeitalter der KI-Agenten ausgerufen, die zukünftig viele Aufgaben für die Nutzer übernehmen sollen und es zum Teil auch jetzt schon tun. Um das zu ermöglichen, müssen allerdings noch wichtige Grundlagen geschaffen werden, was vor allem im finanziellen Bereich unabdingbar sein wird. Jetzt hat Google das neue Agent Payments Protocol vorgestellt, das einen sicheren Rahmen dafür schaffen soll, Online-Einkäufe tätigen zu lassen.

Bei dem Protokoll handelt es sich praktisch um die Kommunikation zwischen dem KI-Agenten und dem Shop-Betreiber, der möglicherweise ebenfalls auf einen Agenten setzen könnte. In einem mehrstufigen Verfahren wird festgelegt, dass der KI-Agent etwas kaufen möchte, anschließend wird nach Produkten gesucht, über den Preis verhandelt und anschließend der Kauf mit einer weiteren Sicherheitshürde abgeschlossen. Alles wird protokolliert, die Kommunikation abgesichert und rechtsverbindlich für beide Seiten gespeichert.

Über die technischen Details könnt ihr euch im Google-Blog informieren, denn dort geht man sehr tief auf die verwendeten Technologien ein. Interessant ist die Tatsache, dass stets von Preisverhandlungen die Rede ist. Tatsächlich sollen die KI-Agenten also wohl um Preise feilschen können, wobei es natürlich dem Shopbetreiber obliegt, wie eine solche Verhandlung stattfindet. Weil KI-Agenten Aufgaben nicht sofort, sondern in einem gewissen zeitlichen Rahmen erledigen, könnten sich mehrere parallele Verhandlungen vielleicht auch länger hinziehen.

In einem weiteren Beispiel wird sogar die Möglichkeit genannt, dass ein KI-Agent einen ganzen Urlaub nach dem Wunsch des Nutzers buchen kann. Der Agent wird dann so lange für Flugtickets, Hotels, Mietwagen und Co verhandeln, bis der gewünschte Urlaub zum Preis des Nutzers möglich ist – wenn überhaupt. Klingt zunächst praktisch, aber ob man das wirklich will oder schlussendlich nicht doch der menschliche Geschmack eine Rolle spielt – vor allem beim Hotel – wird die nahe Zukunft zeigen.

