Gemini: Googles KI-Videogenerator Veo 3 erstellt jetzt auch Videoformate für YouTube Shorts und TikTok

Google KI-Videogenerator Gemini Veo 3 ist derzeit eines der Highlights in Googles KI-Portfolio und ermöglicht es vielen Nutzern, beliebige Videos in überraschend guter Qualität zu erstellen. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das die Zielgruppe abermals vergrößert und gleichzeitig den Sprung auf Plattformen wie YouTube Shorts vorbereitet: Hochkant-Videos.



Der KI-Videogenerator Veo liefert seit der dritten Generation eine beeindruckende Qualität sowohl in der Darstellung als auch der Komposition des Gesamtbildes. Bisher war das Videoformat auf die klassische Größe 16:9 beschränkt, doch weil der Sprung zu YouTube Shorts bereits angekündigt worden ist und noch „in diesem Sommer“ starten soll, öffnet man sich jetzt für ein weiteres Format in der Ratio 9:16.

Ab sofort lassen sich mit Veo 3 auch vertikale Videos im Hochkant-Format erstellen – also im klassischen Shorts- bzw. TikTok-Format. Die entsprechende Anforderung muss lediglich an den Prompt angefügt werden und je nach Integration wird es wohl auch automatisch auf dieses Format wechseln. Einen inhaltlichen oder qualitativen Unterschied macht das laut Googles Angaben nicht, aber natürlich können die Videos völlig anders aussehen, als im Landscape-Format der Fall wäre.

Mit Veo 3 und Veo 3 Fast können Sie jetzt das Seitenverhältnis auf 9:16 einstellen und so Videos im Hochformat erstellen, die sich perfekt für mobile Anwendungen und soziale Medien eignen. Setzen Sie einfach den Parameter „aspectRatio“ auf „9:16“ und schon kann es losgehen. Sie können Veo 3- und Veo 3 Fast-Videos auch in 1080p HD erstellen und so eine noch höhere Qualität erzielen, indem Sie den Parameter „Auflösung“ auf „1080p“ einstellen.

Als zweite Neuerung lassen sich Videos jetzt auch bei API-Nutzung mit 1080p erstellen. Ein weiterer Bonus für API-Nutzer: Google senkt die Preise von Veo sehr massiv, schaut euch das einmal im Blogbeitrag an.

[Google Developers Blog]