Pixel 10: Google öffnet die Android 16 Beta für die neuen Smartphones – so könnt ihr jetzt teilnehmen

Die Pixel 10-Smartphones sind erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und dementsprechend noch auf dem aktuellen Stand, was die stabilen Releases angeht. Wer hingegen gerne in der Android Beta unterwegs ist, konnte mit den neuen Geräten bisher nicht teilnehmen – das ändert sich jetzt. Ab sofort können die Smartphones den Kanal betreten und auf ein Update heute Abend hoffen.



Für Pixel-Nutzer ist es sehr leicht, in den Beta-Kanal zu wechseln und stets die neusten Beta-Versionen von Android zu erhalten – ganz bequem per OTA. Für die Pixel 10-Smartphones war das bisher noch nicht möglich, doch das ändert sich mit dem heutigen Tag. Viele Nutzer der neuen Smartphones berichten, dass sie ihr Smartphone jetzt auf der Android Beta-Seite finden und den entsprechenden Wechsel vornehmen können.

Der Eintritt in das Beta-Programm ändert zunächst nichts, denn die aktuelle Android 16 QPR2 steht nur bis zum Pixel 9a zur Verfügung, doch schon heute Abend soll es Nachschub geben. Wie aus mehreren Quellen zu hören ist, steht heute Abend die Android 16 QPR2 Beta 2 auf dem Programm, die vor allem für die Pixel 10-Smartphones aufgrund der derzeitigen Nutzung von Android 16 QPR1 viele Neuerungen bringt.

Zu den vielleicht wichtigsten Verbesserungen gehört es mutmaßlich, dass der neue Tensor G5-Grafiktreiber mit an Bord ist, der derzeit aufgrund einer veralteten Version dafür sorgt, dass die GPU-Leistung der Geräte ganz extrem unter der der Vorgänger und der versammelten Konkurrenz liegen. Mehr Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Wer jetzt gleich wechseln und heute Abend nichts verpassen möchte, geht einfach auf die Android Beta-Webseite und wählt das neue Pixel 10 dort aus. Sollte es noch nicht auftauchen, geduldet euch vielleicht noch einige Stunden.

