Pixel 10: Hat Google die Grafiktreiber vergessen? Die neuen Smartphones versagen in GPU-Benchmarks

Google hat kürzlich die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die sowohl bei Nutzern als auch Testern zu begeistern wissen – denn das Smartphone liegt in vielen Wertungen aktuell weit vorn. Doch in einem nicht ganz unwichtigen Bereich hat das Pixel-Team offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht. Denn die integrierte GPU versagt zumindest in Benchmarks vollständig.



Mit den Pixel 10-Smartphones ist Google wieder ein großes Risiko eingegangen, denn erstmals kommt der hauseigene Tensor-SoC nicht mehr vom Best Buddy Samsung, sondern wird von TSMC produziert – vollständig unter Googles Regie. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hat Google genügend Know-How aufgebaut, um einen solchen Schritt zu wagen, aber dennoch birgt das natürlich das Risiko, das etwas nicht ganz rund läuft.

Die Benchmarks

In Benchmarks konnte der neue Tensor G5 sehr gut abschneiden – bis auf den Bereich der GPU. Tatsächlich erreicht der GPU-Chip in Benchmarks gerade einmal gut 3.700 Punkte. Um das einzuordnen: Der Tensor G4 im Pixel 9 kam auf 9023 Punkte, das Samsung Galaxy S25 kommt auf über 26.000 Punkte. Das ist also jenseits von Gut und Böse, denn der Tensor G5 wird damit auch von unzähligen Mittelklasse-Smartphones und deren verbauter GPU überholt. Und das Problem liegt tatsächlich nicht bei der Hardware.

Google verbaut im Tensor G5 erstmals eine GPU aus dem Hause Imagination Technology. Im Inneren werkelt der PowerVR DXT-48-1536, der eigentlich mit 1 Gigahertz rechnen könnte. Tatsächlich fährt der Chip in den Pixel 10-Smartphones aber niemals über 396 Megahertz – das passt rein rechnerisch ziemlich genau auf den Performance-Verlust seit dem Pixel 9. Der Chip könnte also deutlich mehr, wird aber von Google gedrosselt.

Laut Branchen-Experten soll es wohl daran liegen, dass Google einen alten Grafiktreiber verwendet – um es mal vereinfacht auszudrücken. Zwar bietet Imagination Technology auch Treiber für Android 16 an, doch diese werden von Google aus unbekannten Gründen nicht verwendet. Es ist anzunehmen, dass man das zeitnah nachholt und dem Pixel 10 einen echten GPU-Boost spendiert, doch bis es so weit ist, muss sich das Gerät mit sehr schlechten Benchmarks begnügen. Google hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert.

