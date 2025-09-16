Pixel-Smartphones: Verkaufszahlen steigen stetig – Rückblick auf 10 erfolgreiche Generationen (Infografik)

Google ist mit den Pixel-Smartphones immer erfolgreicher und längst auf dem Weg dahin, sich in der globalen Top 5 dauerhaft zu etablieren. Zuletzt konnten Marktforscher immer wieder über steigende Marktanteile berichten und jetzt gibt es eine interessante Statistik, die Googles offenbar sehr richtigen Weg unterstreicht. Denn die Verkaufszahlen steigen mit jeder Generation – mit zunehmender Tendenz.



Erst vor wenigen Tagen konnten Marktforscher vermelden, dass Google die Pixel-Verkaufszahlen verdoppelt hat und deutlich über dem Markt wächst, während die Konkurrenz von Samsung und Apple stagniert bis fällt. Jetzt haben andere Marktforscher sich die Verkaufszahlen aller zehn Generationen angesehen, bzw. im Fall der Pixel 10-Geräte geschätzt, und zeigen, dass es mit jeder einzelnen Generation nach vorne ging.

Das Wachstum der gesamten Pixel-Serie verläuft stetig und zieht derzeit wieder an, sodass Google auf dem richtigen Weg zu sein scheint. Quer durch alle Serien hinweg wird Google in diesem Jahr 70 Millionen Pixel-Smartphones verkaufen und muss sich damit global betrachtet überhaupt nicht mehr verstecken. Das kommt mir extrem hoch vor, aber so steht es in der Grafik. Vor allem nicht, weil das Unternehmen nach wie vor in weniger Märkten präsent ist, als es bei Apple, Samsung, Xiaomi und den anderen Herstellern der Fall ist.

Die Marktforscher von Counterpoint Research stufen die Smartphones auch in drei Generationen ein, die jeweils andere Schwerpunkte setzen. Die ersten drei Geräte legten den Schwerpunkt noch auf die Fotografie mit nur einer einzelnen Kameralinse – kaum ein Hersteller hat so lange daran festgehalten wie Google. Die folgenden drei Generationen brachten mehrere Kameralinsen und den Einstieg in den Telephoto-Bereich, für Ultrawide-Aufnahmen und mehr.

Der größte Schritt erfolgte mit den Pixel 6-Smartphones, die das neue Markenzeichen der Kameraleiste mitbrachten und natürlich den Tensor-SoC einführten, der für Google sehr wichtig war und ist. Der Schwerpunkt liegt mittlerweile auf KI in allen Bereichen und wird sich wohl auch in den nächsten Jahren nicht verlagern.

» Pixel-Smartphones: Wird Google bald ein großer Player sein? Verkaufszahlen schießen weiter in die Höhe

[Counterpoint Research]

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.