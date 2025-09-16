Amazon Music Unlimited: Jetzt noch vier Monate gratis – inklusive Familienmitgliedschaft + Audible-Hörbuch

Bei Amazon steht wieder die nächste Shoppingsaison vor der Tür, die man jetzt mit gleich zwei starken Aktionen begleitet, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet: Nur wenige Tage gibt es vier Monate Amazon Music Unlimited gratis inklusive Zugang für die gesamte Familie sowie monatlich einem Audible-Hörbuch gratis. Wer möchte, kann die Aktion jetzt auch ohne Familienmitgliedschaft nutzen.



Viele große Musikstreamingplattformen bieten immer wieder kostenlose Probemitgliedschaften, wobei man in guten Zeiten bis zu drei Monate gratis erhalten kann – und bei Amazon Music Unlimited legt man jetzt sogar noch einen Monat drauf Den ihr könnt aktuell das Familien-Abo mit drei oder gar vier Monaten (das ist wohl eher zufällig ausgewählt) kostenlos nutzen oder dieselbe Aktion auch ohne Familienmitgliedschaft verwenden. Preislich liegt ihr jeweils bei 0 Euro, sodass es bis auf die Vorteile keinen Unterschied macht, wofür ihr euch entscheidet. Ihr könnt euer Glück einfach bei beiden Aktionen versuchen.

Ihr bekommt die Amazon Music Unlimited Familienmitgliedschaft drei Monate gratis, statt für 16,99 Euro pro Monat. Die drei oder vier Monate gelten ab dem Zeitpunkt des Abschlusses und bescheren euch jetzt kostenloses und unbegrenztes Streaming bis in die Adventszeit hinein. Aber damit hört es noch nicht auf, denn zusätzlich gibt es den neuen Bonus, dass ihr ein Audible-Hörbuch pro Monat ebenfalls kostenlos erhaltet.

Die Aktion richtet sich an alle Neukunden sowie die Nutzer, die seit längerer Zeit kein Amazon Music-Abo mehr hatten. Im Detail gibt man diesen Wartezeitraum für die aktuelle Aktion nicht an. Wie üblich gilt, dass sich das Abo nach Ablauf der Probezeit automatisch in die kostenpflichtige Variante umwandelt, wenn ihr nicht zuvor kündigt. Daher der übliche Tipp: Kündigt das Abo direkt nach dem Abschluss, es läuft dennoch die versprochenen drei oder vier Monate weiter. Und wenn ihr zufrieden seid, dann zieht die Kündigung einfach zurück.

» Hier bekommt ihr das Amazon Music Unlimited Familienpaket drei oder vier Monate gratis

» Alternative: Amazon Music Unlimited drei oder vier Monate gratis

