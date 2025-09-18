PayPal und Google wollen den Handel revolutionieren: Partnerschaft für KI-Agenten und Zahlungslösungen

Zwischen Google und PayPal gab es lange Zeit keine ernsthafte Geschäftsbeziehung und vor allem im Bereich des digitalen Bezahlens stand man sich eher als Konkurrenz gegenüber. Das ist jetzt erst einmal vorbei, denn gemeinsam wollen die beiden Unternehmen in einer mehrjährigen Partnerschaft den Handel revolutionieren. Dabei geht es um neue Technologien für KI-Agenten und Cloudangebote.



Auch wenn Google im Onlineshopping einige Produkte und Plattformen betreibt, gehört der Bereich nicht unbedingt zum Kerngeschäft des Unternehmens – aber das kann sich ändern. Nachdem man erst gestern ein neues Protokoll für das Onlineshopping von KI-Agenten vorgestellt hat, schnappt man sich jetzt einen großen Partner, um dies in die Tat umzusetzen. Google und PayPal haben eine mehrjährige Kooperation angekündigt.

Die Partnerschaft soll mehrjährig sein, viele Bereiche der beiden Unternehmen betreffen und nichts weniger als den Handel revolutionieren. Man will innovative Lösungen hervorbringen und Transaktionen zwischen Unternehmen und Nutzern sowohl plattform- als auch geräteübergreifend verändern. Neben der Revolution des gesamten Handels steht auch ein neuer Standard für Innovationen im Handelsökosystem auf der Roadmap. Ins Detail geht man dabei freilich noch nicht. Aber es gibt einige Punkte, die man schon in der ersten Mitteilung hervorgehoben hat:

Breite Nutzung von PayPal-Technologien in Google-Plattformen

Die Lösungen von PayPal – darunter die PayPal-Marken-Checkout-, Hyperwallet- und PayPal-Auszahlungslösungen – werden in verschiedene Google-Produkte integriert und ermöglichen so erstklassige nahtlose Erlebnisse.

Erweiterte Zahlungsabwicklung

PayPal Enterprise Payments soll einer der wichtigsten Zahlungsanbieter sein, der Kartenzahlungen für Produkte wie Google Cloud, Google Ads und Google Play abwickelt. Damit soll die Rolle von PayPal als vertrauenswürdige Zahlungslösung innerhalb der Kernplattformen von Google gestärkt werden. Und das nur wenige Monate, nachdem PayPal aus Google Wallet herausgeflogen ist.









Agentenbasiertes Shopping und Handelserlebnisse

PayPal und Google arbeiten zusammen, um neue KI-basierte Einkaufserlebnisse zu schaffen und Standards zu entwickeln, die die Zukunft des agentenbasierten Handels branchenweit prägen. Die Partnerschaft vereint PayPals globale Zahlungsinfrastruktur, datenbasierte Personalisierung und vertrauenswürdige Identitätslösungen mit Googles KI-Expertise, um neue KI-Erlebnisse zu ermöglichen. Die Unternehmen setzen sich, wie viele andere auch, für die Einführung von Best Practices wie dem Agent Payments Protocol von Google ein, einer sicheren, offenen und skalierbaren Lösung, die den Weg für die Zukunft des agentenbasierten Handels ebnet.

Google Cloud-Erweiterung

PayPal wird mit Google Cloud zusammenarbeiten, um seine technologischen Grundlagen, Anwendungen und Infrastruktur neu zu konzipieren und so die Handels- und Zahlungsplattform der nächsten Generation von PayPal zu ermöglichen.

—

Die Shoppinglösungen für KI-Agenten sind sicherlich das Herzstück dieser Vereinbarung und haben tatsächlich das Potenzial, den Handel zu revolutionieren. Schon bei der gestrigen Ankündigung konnte man erahnen, dass die KI-Agenten zukünftig für die Nutzer einkaufen, von der Produktsuche über die Bestellung bis zur Bezahlung. Als Mensch rückt man beim Einkaufen fast schon in den Hintergrund. Und eine solche Automatisierung verspricht für die Unternehmen vor allem eines: Sehr sehr viel Geld.

