Android: Google Discover wird erweitert – enthält bald Social Media-Beiträge und Folgen-Funktion (Video)

Der Google Discover Feed hat sich in den letzten Jahren mehrfach an einigen Stellen verändert und den Nutzern einige Interaktionsmöglichkeiten geboten, die zum Teil bereits wieder verschwunden sind. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die es den Nutzern ermöglichen soll, einzelnen Publikationen zu folgen – inklusive derer Social Media-Profile.



Die Inhalte in Google Discover wirken manchmal zufällig durchgemischt, doch tatsächlich sind sie das nicht. Zwar mag im Hintergrund ein Würfel-Algorithmus für den Zufall zum Einsatz kommen, aber grundsätzlich basiert es auf den Interessen der Nutzer. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die die Inhalte noch stärker personalisieren soll, denn die Nutzer sollen einzelnen Publishern und Creatorn folgen können.

Schon in den nächsten Wochen sollen alle Nutzer mehr Inhalte aus Social Media-Portalen von YouTube über X bis Instagram zu sehen bekommen, wobei weitere Plattformen folgen sollen. Wer sich für die Inhalte interessiert, kann diesen direkt innerhalb von Discover folgen, sodass aus dem Feed ein Mix aus Web-Inhalten und Social Media-Beiträgen wird. Das soll den Nutzern eine persönlichere Erfahrung im Feed bieten.

Außerdem können die Nutzer den Herausgebern und Erstellern direkt auf Discover folgen, um mehr von deren Inhalten ausgeliefert zu bekommen. Die Nutzer können sich die Inhalte eines Herausgebers oder Erstellers – einschließlich Artikel, YouTube-Videos und Beiträge aus sozialen Kanälen – in der Vorschau ansehen, bevor sie auf den Folgen-Button tippen. Tippt dazu einfach auf den Namen, um einen neuen, dedizierten Bereich für die Inhalte des Profils zu finden.

Google verfolgt mit diesen Funktionen das Ziel, dass Discover zu einem noch hilfreicheren Ausgangspunkt für die Erkundung von Inhalten wird. Social Media-Profile sind da sicherlich keine schlechte Idee.

