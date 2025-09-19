Android Update: Neue System Services, große Update-Änderungen, Android Auto, Tablets, Gboard und Desktop

Wieder geht eine Android-Woche vorüber, die uns viele interessante Neuerungen gebracht hat, neue Releases, starke Updates und einige Einblicke in das mobile Ökosystem. Wir erklären euch die System Services, berichten über die wichtigen Update-Änderungen, über Android Audio, den Desktopmodus und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zurückliegende Android-Woche war sehr viel interessanter, als es zunächst den Anschein hatte: Denn die großen Update-Änderungen werden noch eine hohe Bedeutung bekommen, wir erklären euch die System Services, spekulieren über das Warten auf den Android 16-Desktopmodus, zeigen euch die Android Auto-Probleme und mehr. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das sind die Google System Services

Wir erklären euch die neuen Google System Services, auf die man jetzt endlich übersichtlicher als bisher zugreifen kann. Darin gibt es knapp ein Dutzend Services, deren Namen vielleicht nicht allen Nutzern etwas sagen. Daher findet ihr bei uns im Blog die ausführlichen Beschreibungen aller Dienste.

» Alle Google System Services in der Übersicht

Google informiert über Android Auto-Probleme

Android Auto ist eine genauso wichtige wie auch anfällige Plattform. Denn immer wieder tauchen Probleme auf, die den Nutzern das Leben bzw. die Autofahrt erschweren. Wir listen die aktuellen Probleme auf, zeigen die kürzlich behobenen Stolpersteine und zeigen euch, wo ihr euch stets aktuell informieren könnt. Sicherlich ein Bookmark wert.

» Google informiert über Probleme mit Android Auto









Gegensätzliche Tablet-Strategien

Während Google kürzlich angekündigt hat, mit Pixel aus dem Tablet-Markt auszusteigen, geht Amazon den gegensätzlichen Weg. Das Unternehmen will das eigene FireOS beerdigen und stattdessen auf Googles Android setzen.

» Google und Amazon verfolgen unterschiedliche Tablet-Strategien

Wo ist der Android 16 Desktopmodus?

Eigentlich sollte Android 16 QPR1 den Desktopmodus mitbringen, doch dieser wird plötzlich nicht mehr erwähnt – auch nicht in der QPR2 Beta. Daher stellen wir uns die Frage, warum Google diesen Modus gestoppt haben könnte.

» Hat Google den Android 16 Desktopmodus gestoppt?

Große Änderungen bei Android-Updates

Google nimmt größere Änderungen bei den Android-Updates vor, die jetzt nicht mehr monatlich in vollem Umfang erscheinen werden.

» Google ändert das gesamte Android Update-Konzept

Gboard bringt neue KI-Schreibwerkzeuge auf Pixel 8

Google bringt die neuen KI-Schreibwerkzeuge im Gboard jetzt auch auf die älteren Pixel-Smartphones.

» Gboard KI-Schreibwerkzeuge starten auf Pixel 8

Android 16 QPR2 Beta 2 ist da

Google hat die neue Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die wieder eine Reihe von Neuerungen für das Betriebssystem im Gepäck hat.

» Google veröffentlicht neue Android 16 QPR2 Beta 2 für Pixel-Smartphones









Android App-Icons lassen sich anpassen

Neu aus der Android 16 QPR2 Beta 2 lassen sich App-Icons bei den allermeisten Apps nun vollständig in Form und Farbgebung anpassen. In Kürze müssen alle App-Entwickler diese Anpassungen erlauben.

» App-Icons lassen sich ab Android 16 QPR2 in Form und Farbe anpassen

Google Discover wird erweitert

Der Google Discover Feed soll persönlicher werden als bisher. Dafür sollen Nutzer eigenen Quellen folgen können, sollen Social Media-Profile im Stream sehen und einiges mehr.

» Google erweitertet Discover Feed in Android

