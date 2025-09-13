Android Auto: Google informiert über aktuelle Probleme rund um die Infotainment-Plattform (Übersicht)

Viele Nutzer sind mittlerweile auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto>/a> angewiesen, um die wichtigsten Smartphone-Anwendungen im Fahrzeug zu nutzen. Allerdings treten dabei immer wieder Probleme auf, über die sich die Nutzer zurecht ärgern dürfen – vom kleinen Stolperstein bis zum größeren Brocken. In einer kaum bekannten Auflistung informiert Google über aktuelle Probleme.





Man sollte meinen, dass Android Auto eine sehr einfache Plattform ist, denn tatsächlich ist es nicht viel mehr als eine vom Smartphone gesteuerte Projektion auf das Display im Fahrzeug. Im Hintergrund passiert natürlich einiges mehr und vor allem die Kombination aus irgendeinem Smartphone und irgendeinem Display kann immer wieder für Stolpersteine sorgen, die es für Googles Entwickler nicht ganz leicht machen, dies nachzuvollziehen oder vorab zu entdecken.

Die Klassiker sind Verbindungsabbrüche, stumme Plattformen oder Ausfälle des Google Assistant (zukünftig vielleicht auch Gemini). In den letzten Tagen gab es wohl auch Probleme mit den Pixel 10-Smartphones, doch diese sollen schon wieder gelöst sein. Solltet ihr unter einem bisher nicht durch die Tech-Medien getriebenen Problem leiden, könnt ihr einmal in der folgenden Auflistung der aktuell bekannten Probleme und deren Status nachschauen. Handelt es sich um eine von Google gelistete Hürde, könnt ihr demnächst mit einem Fix rechnen.

Google pflegt in der eigenen Android Auto Community schon seit Jahren einen Thread, der die zuletzt behobenen Probleme sowie die offenen Baustellen auflistet. Manchmal finden sich dort auch Probleme, die man an Partner weitergeleitet hat, da sie außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Hier einmal der aktuelle Stand vom 23. August 2025.

Kürzlich behoben:

In Arbeit:

