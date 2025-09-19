Gemini Update: Nano Banana überall, KI-Bildbearbeitung, neue Gemini-App, Desktop, Gems und Smart Home

Was war das wieder für eine Gemini-Woche, mitten im September? Auch in den letzten sieben Tagen hat das KI-Modell wieder sehr viele Fortschritte gemacht, viele neue Funktionen erhalten, Integrationen und Ausblicke sowie Leaks für bevorstehende Produkte. Die Schlagzahl bleibt weiter enorm hoch. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Seit über zwei Jahren könnte man fast jede Woche zur Gemini-Woche erklären, doch in dieser Woche hat Google ganz ohne Event mal wieder enorm stark nachgelegt. Vom erfolgreichen Nano Banana über den bevorstehenden Start auf anderen Plattformen und das Smart Home, über die Gemini-Gems und die neue Google-App für Windows über die Limits bis hin zu NotebookLM-Verbesserungen war alles dabei. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini startet auf allen Plattformen

Schon seit langer Zeit kommt man kaum um Gemini herum und schon in gut zwei Wochen wird sich das noch einmal verschärfen. Denn Google wird das KI-Modell auf neue Plattformen vom Smart TV über das Smart Home bis zu Android Auto bringen. Und das ist noch lange nicht alles.

» Google bringt Gemini auf allen Plattformen

Gemini entwickelt Google-App

Google hat Gemini mal wieder eine Programmieraufgabe gegeben und angewiesen, eine App zu entwickeln, die den Nutzern die zehn Generationen Pixel-Smartphones näherbringen soll. Wie üblich ist die App nichts Besonderes, doch die Herkunft lässt uns dennoch über die Umsetzung staunen.

» Neue Google-App wurde von Gemini entwickelt









Das sind die Gemini-Limits

Gemini hat einige Limits, die jetzt von Google deutlicher als bisher kommuniziert werden. Es gibt Limits für tägliche Prompt-Anfragen, für die Bilderstellung, die Videoerstellung und auch für andere Anfragetypen. Außerdem unterschiedliche Limits für Pro- und Ultra-Abonnenten.

» Das sind die Grenzen des KI-ChatBot Gemini für Prompts und mehr

Google One bietet gleich drei Gemini-Abos

Google One bietet jetzt in ersten Ländern gleich drei verschiedene Abostufen für Gemini. Neben dem hierzulande verfügbaren Google One AI Pro und Google One AI Ultra startet jetzt auch noch Google AI Plus.

» Das sind die drei Google One Gemini-Abos

Gemini Nano Banana auf Platz 1 der App Store Charts

Gemini schafft mit Nano Banana den Durchbruch. Erstmals seit sehr langer Zeit ist Googles KI-ChatBot in den App Store-Charts auf dem ersten Platz.

» Gemini Nano Banana erreicht die Spitze der App Store-Charts

Zehn beeindruckende Nano Banana-Beispiele

Um Gemini Nano Banana noch weiter voranzubringen und die Nutzer zu begeistern, hat man jetzt zehn beeindruckende Beispiele veröffentlicht, die die Möglichkeiten zeigen.

» Google zeigt zehn beeindruckende Nano Banana-Beispiele

NotebookLM erleichtert das Lernen

NotebookLM soll allen Nutzern das Lernen von neuen Inhalten erleichtern. Dafür gibt es drei neue Funktionen von der Erstellung eines Quiz über Karteikarten bis hin zu ausführlicheren und angepassten Audio Overviews.

» Neue NotebookLM-Funktionen sollen das Lernen erleichtern









Neue Google-App für Windows bringt auch Gemini

Google hat überraschend eine ganz neue Windows-App gestartet, mit der wichtige Funktionen auf den Desktop kommen. Darunter ist auch der Gemini-Prompt, der KI-Modus sowie Google Lens.

» Neue Google-App für Windows bringt Gemini und Lens

Gemini-Agenten gehen einkaufen

Die Gemini-Agenten sollen zukünftig für die Nutzer einkaufen gehen. Google will das offenbar zeitnah umsetzen, denn jetzt hat man ein ganz neues Protokoll für diese Aufgaben veröffentlicht und gleichzeitig eine Partnerschaft mit PayPal gestartet. Letzte soll nichts weniger erreichen, als den gesamten Handel mit KI zu revolutionieren.

» Google veröffentlicht neues Protokoll für KI-Agenten-Shopping

» Google und PayPal wollen den Handel revolutionieren

YouTube-KI soll Lippensynchronisierung bringen

Um die automatische Übersetzung von YouTube-Videos weiter zu verbessern, startet man jetzt eine Lippensynchronisierung, die auch noch das Bild manipuliert. In einem Beispielvideo ist das zu sehen.

» Automatische YouTube-Übersetzung mit Lippensynchronisierung

Gemini für Google Chrome startet

Der nächste wahnsinnig große Schritt: Google startet mit Gemini im Chrome-Browser, das ganz neue Möglichkeiten in den Surf-Alltag bringen soll. Von KI-Zusammenfassungen über automatische Recherchen über alle Seiten hinweg bis hin zur Zusammenstellung von Informationen ist alles dabei. Schaut euch das einmal an.

» Google startet Gemini-Integration in den Chrome-Browser









Gemini im Smart Home

Gemini wird in Kürze im Smart Home starten, denn Google lädt am 1. Oktober zum großen Event. Jetzt gibt es neue Informationen zu Google Home Premium, das ein Teil von Google One werden wird, sowie über den Google Home Smart Speaker mit integrierter Gemini-KI.

» Google Home Premium mit Gemini-KI kommt zu Google One

» Neue Informationen zum Google Home Smart Speaker mit Gemini-KI

Gemini Gems mit anderen Nutzern teilen

Die Gemini Gems lassen sich jetzt mit anderen Nutzern teilen, für das gesamte Web freigeben und somit gemeinsam nutzen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für diese personalisierten KI-ChatBots.

» Gemini Gems lassen sich jetzt für andere Nutzer freigeben

