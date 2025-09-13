Pixel: Neue Google-App wurde vollständig von Gemini erstellt – blickt auf zehn Generationen Pixel zurück

Googles KI-Modell Gemini besitzt viele starke Fähigkeiten, die allesamt über den ChatBot zugänglich sind und den Nutzern nicht nur Fragen in Textform beantworten kann. Auch das Programmieren gehört zu den Stärken von Gemini, was man jetzt erneut mit einer simplen App unter Beweis stellt, die aus nur einem einzigen Prompt generiert wurde. Diese führt uns durch zehn Generationen Pixel und ist damit gleich doppelt interessant.



Die Multimodalität von Gemini erweist sich immer wieder als der goldrichtige Ansatz, denn durch kann Gemini praktisch alle relevanten Bereiche abdecken, ohne Plugins oder Brücken zu benötigen. Neben den medialen Fähigkeiten von Bild über Video bis zu virtuellen Welten gehören dazu auch die Programmiersprachen. Gemini kann viele Programmiersprachen verstehen, optimieren, anpassen oder auch selbst ganze Apps erzeugen. Im Bereich der Web-App gar mit Live-Vorschau.

Google hat die Coding-Fähigkeiten jetzt ein weiteres Mal mit einer App unter Beweis gestellt, die mit nur einem einzigen Prompt erstellt worden ist und dennoch viele Interaktionsmöglichkeiten und Informationen bereithält. Konkret geht es darum, dass man zehn Generationen Pixel ansprechend aufbereiten wollte, sodass sich interessierte Nutzer durch eine Galerie aller wichtigen Geräte klicken können.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen den Pixel-Rückblick gezeigt, der einige interessante Anekdoten bereithält. Ihr findet sie alle in diesem Artikel zu 9+ Jahren Pixel. Genau mit diesem Artikel hat Google die Gemini-KI gefüttert, darum gebeten, eine interaktive Web-Präsentation daraus zu erstellen und den gesamten hauseigenen Blog als Quelle heranzuziehen. Schon nach wenigen Sekunden hat Gemini geliefert.









Die App ist nicht unbedingt beeindruckend, denn es ist mehr oder weniger eine seitwärts-scrollbare Präsentation mit jeweils nur einer Funktion: Nutzer können die Zeitleiste verfolgen, jedes einzelne Gerät anklicken und über dieses mehr Informationen erhalten. Allerdings muss man bedenken, dass das Konzept von Gemini ausgearbeitet wurde, die Präsentation von der KI festgelegt wurde, die Geräteliste und auch die jeweiligen Zusatzinformationen von Gemini selbst zusammengesucht wurden.

Allesamt Dinge, die treue Nutzer von Gemini bereits erwarten. Dennoch dürfte es für viele Nutzer noch ungewohnt sein, Präsentation nicht selbst zu erstellen oder diese auch einmal im Format einer Web-App erstellen zu lassen. Daher hat Google auch schon mehrfach auf solche automatisch generierten Apps gesetzt, um diese Funktion immer wieder in Erinnerung zu rufen.

Wie flexibel das Ganze ist, könnt ihr übrigens selbst herausfinden, wenn ihr die App in Gemini öffnet. Nachdem ihr die App schließt, könnt ihr weitere Prompts angeben und euch darauf beziehen. So könnt ihr die Präsentation übersetzen lassen (Hier geht es zu meiner deutschen Version), ihr könnt sie nach Belieben anpassen oder auch erweitern. Zwar ist der Original-Prompt nicht sichtbar, aber es zeigt sich, wie flexibel Gemini auch in diesem Bereich eingesetzt werden kann.

» Hier geht es zur Gemini Web-App

